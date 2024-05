Madagascar: 'Festival Mazavaloha' - Pour la redynamisation du Beach Soccer au pays

Relance du Beach soccer à Madagascar, la première édition du Festival Mazavaloha au rendez-vous du 13 au 19 mai à Sambava et Antalaha.

La Fédération Malagasy de Football (FMF) et Telma Madagascar unissent leurs forces pour revitaliser le Beach Soccer à Madagascar avec la première édition du Festival Mazavaloha qui se déroule du 13 au 19 mai à Sambava et Antalaha. Cette collaboration marque un nouveau départ pour cette discipline qui a connu des jours de gloire dans le passé. Autrefois, Madagascar était une référence en Beach Soccer, remportant le titre de champion d'Afrique, CAN 2015 et figurant parmi les cinq meilleures équipes africaines en 2019.

Cependant, ces dernières années ont vu un déclin de la discipline sur la scène continentale. Mais avec l'engagement du nouveau comité exécutif de la FMF, et le soutien de Telma, le pays vise à retrouver sa place au sommet. Rado Rasoanaivo, directeur technique national de la FMF, souligne l'importance de cet événement pour relancer le Beach Soccer à Madagascar. Le Festival de Mazavaloha sera également l'occasion de détecter de nouveaux talents en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Beach Soccer 2024 en Égypte et de la Coupe du Monde 2025.

Cours arbitrales

Pendant une semaine, Sambava et Antalaha accueilleront dix ligues participantes dont Melaky, Boeny, Antsinanana, Atsimo-Andrefana, Vatovavy-fitovinany, Analanjirofo, Diana, Sava et Anosy, pour cet événement majeur. Selon ce technicien, des personnalités telles que le directeur du Développement des arbitres en Afrique, Athanase Nkubito, et l'instructeur formateur de la FIFA, Benchabane Lakhdar, seront à nouveau présents lors de l'événement. Lakhdar dispensera des cours spécialement destinés aux arbitres du 10 au 14 mai afin qu'ils puissent appliquer les théories sur le terrain pendant le tournoi, tandis que Nkubito supervisera le déroulement du tournoi et observera de près le football sur sable à Madagascar.

« Pour poursuivre la détection de talents et la sélection de l'équipe nationale, un championnat national est prévu à Manakara au mois de juillet. Puis, en novembre, un deuxième Festival aura lieu à Toliara dans le but de continuer à promouvoir et à encourager la pratique du Beach Soccer. Par ailleurs, le champion recevra une somme significative de 2 000 000Ar », indique Pontiac Théofan, membre du comité exécutif et responsable du beach-soccer au sein de la FMF. Il y aura également des sensibilisations pendant quatre jours et au total, il y aura 33 matchs au programme du tournoi. Des carnavals et spectacles seront également au rendez-vous. Alpha Razafy, de Telma, souligne l'engagement continu de l'entreprise envers l'évolution du football à Madagascar et son rôle dans le renforcement du sentiment de fierté nationale à travers le sport.