Madagascar: Une campagne électorale - Peu différente des précédentes

A l'orée de l'ouverture officielle de la campagne électorale des législatives, les candidats des deux principales plateformes sont prêts à en découdre. On s'attend cependant à ce qu'il n'y ait pas de grands débats d'idées comme on serait en droit de l'attendre de la part des élus qui vont proposer des lois régissant la politique du pays. On pressent que les habitudes héritées du passé seront de nouveau là. Les distributions de nourriture et de petites sommes d'argent auront lieu un peu partout. Les fonctionnaires et les enseignants ne pourront pas se dérober devant les ordres venant d'en haut. Cette campagne des législatives ne sera, semble-t-il, pas différente de celle que l'on a connue dans le passé.

Une campagne électorale : Peu différente des précédentes

La précampagne, bien qu'elle ne soit pas autorisée par la loi, bat son plein depuis que la liste des candidats a été annoncée officiellement. Certains d'entre eux ne se sont pas privés d'offrir des cadeaux à la population. Leur pratique a été dénoncée par leurs adversaires qui voudraient convaincre les électeurs par de solides arguments. Ces derniers sont allés sur le terrain pour montrer à ces derniers ce qui n'a pas été accompli et leur parler des problèmes qu'il faudra résoudre. La population est consciente de l'immensité de la tâche qu'il faudra accomplir pour qu'elle dispose du minimum vital.

Ses doléances sont nombreuses, mais elles ne peuvent pas être toutes prises en compte pour le moment. Cette période précédant la campagne officielle permet de découvrir les immenses difficultés des Malgaches. Mais on se doute que toutes ces vérités seront noyées dans les annonces faites durant les réunions organisées ici et là par les candidats « officiels ». Les artistes seront certainement mis à contribution pour chauffer l'assistance. Les candidats de l'opposition se sont déjà plaints d'être mis à l'index et ont fait connaître à la communauté internationale les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain. La campagne électorale officielle ne devrait pas être de tout repos pour eux.