Madagascar: Andry Rajoelina à Behenjy - Inauguration de la centrale hydroélectrique HydroMado

Le président de la République, Andry Rajoelina, a inauguré ce 2 mai 2024 la centrale hydroélectrique HydroMado, dans la commune rurale de Behenjy, région Vakinankaratra.

Ce 2 mai 2024 restera gravé dans les annales énergétiques du pays avec l'inauguration de la centrale hydroélectrique HydroMado par le président de la République, Andry Rajoelina. Située dans la commune rurale de Behenjy, dans la région Vakinankaratra, cette nouvelle infrastructure énergétique est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État malgache et le groupe Gamo/Mado.

Dotée d'une puissance installée de 1,4 MW, la centrale HydroMado représente un pas de géant dans le renforcement de la capacité du Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA). Cette augmentation de capacité aura, en effet, un impact direct sur la vie quotidienne de près de 700 ménages résidant dans les fokontany avoisinants, en particulier ceux d'Amboasary et de Morarano. Andry Rajoelina a exprimé son attachement à ce projet, affirmant : « Il me tient tout particulièrement à coeur que chaque foyer dans tout Madagascar ait accès à l'électricité et je m'engage personnellement à relever ce défi ».

Branchement mora

L'inauguration de cette centrale hydroélectrique n'est pas simplement une avancée technique, c'est aussi un symbole de l'engagement de l'État envers l'électrification rurale et l'amélioration des conditions de vie des populations éloignées des centres urbains. En effet, ces ménages bénéficieront non seulement de l'accès à une source d'électricité fiable et durable, mais également du projet de branchement mora. Le projet de branchement mora vise à faciliter l'accès des ménages à un compteur électrique à un prix abordable de 30 000 ariary. De plus, l'installation des câblages électriques nécessaires sera entièrement prise en charge par l'État, garantissant ainsi une mise en oeuvre efficace et équitable de ce programme d'électrification.

%

Accès équitable

Cette initiative marque une étape importante dans la réalisation des objectifs nationaux en matière d'électrification et de développement rural. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de mettre en place des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, tout en réduisant les disparités socio-économiques entre les zones urbaines et rurales. En inaugurant la centrale HydroMado, le président de la République a souligné l'importance de cette réalisation pour le développement durable du pays. Il a également réaffirmé l'engagement de son gouvernement à poursuivre les investissements dans le secteur de l'énergie, afin de garantir un accès équitable à l'électricité pour tous les citoyens malgaches, où qu'ils se trouvent sur le territoire national.

1 200 milliards Ar de subventions

Dans le cadre de l'inauguration de cette nouvelle infrastructure, le régime a voulu inscrire cette étape dans sa stratégie visant à diversifier le mix énergétique du pays. À Behenjy, hier, le chef de l'État, Andry Rajoelina, a souligné l'urgence de repenser le modèle énergétique actuel, largement basé sur les énergies thermiques. Actuellement, environ 90% de la production électrique à Madagascar dépend de l'énergie thermique, une situation qui n'est plus viable pour répondre aux besoins croissants d'une population en augmentation constante. Cette dépendance a également entraîné des dépenses publiques considérables, avec des subventions atteignant près de 1 200 milliards d'ariary pour la société d'électricité nationale, la Jirama.

47 districts

Face à ces défis, le gouvernement a opté pour une approche plus durable en privilégiant les énergies renouvelables. L'inauguration de la centrale hydroélectrique HydroMado représente ainsi un pas de plus vers cet objectif, avec une capacité installée de 1,4 MW qui viendra renforcer le réseau électrique de la région. L'Exécutif multiplie également les initiatives pour étendre l'accès à l'électricité à l'ensemble de la population. Parmi celles-ci, la mise en place de parcs solaires dans les 47 districts de Madagascar et la distribution des kits solaires « Hazavana ho anao » à travers l'île, dont bénéficiera également la commune rurale de Behenjy.