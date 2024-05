Madagascar: Baccalauréat - Début des épreuves d'EPS le 11 mai

Comme à l'accoutumée, la natation ouvrira le bal des épreuves d'éducation physique et sportive (EPS) cette année. Les épreuves de natation auront lieu le 11 mai à partir de 8 h à l'Académie nationale de sport Ampefiloha.

Les épreuves d'éducation physique et sportive (EPS) au baccalauréat pour cette année débuteront par les épreuves de natation. Elles auront lieu le samedi 11 mai à partir de 8h à l'Académie nationale de sport (ANS) pour les candidats qui ont choisi cette épreuve, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES). La distribution des convocations se fera ce lundi 6 mai, informe toujours le ministère de tutelle.

Toutes les épreuves pratiques dans les ex chefs-lieux de provinces se déroulent au cours de ce mois de mai. Le ministère de tutelle n'a pas encore communiqué les dates des épreuves des autres disciplines pour les candidats d'Analamanga. A noter que les mesures de restrictions appliquées durant la période de la Covid-19 lors des EPS des examens officiels ont été levées depuis l'année dernière. A titre de rappel, le baccalauréat général et la première partie du baccalauréat professionnel et technique se dérouleront du 22 au 26 juillet 2024 et la deuxième partie du baccalauréat technologique du 29 juillet au 1er août.

Les préparatifs vont bon train pour la tenue des examens officiels. C'est ce que le MESUPRES a indiqué dans son communiqué, hier. Pour les étudiants, le suspens est à son comble puisque les dates des épreuves pratiques ne sont pas encore dévoilées. Notons que l'EPS est obligatoire au baccalauréat. Malgré tout, ils se préparent et s'entraident pour avoir une belle performance lors des épreuves. Selon les spécialistes, plus qu'une simple activité physique, la course à pied est un des éléments essentiels qui participe à une bonne hygiène de vie.

Inutile de courir à toute allure pour bien se dépenser : courez de façon souple, sans crisper vos bras ou vos épaules. Vous pouvez commencer par deux séances hebdomadaires de 30 minutes. Puis, au fur et à mesure de vos entraînements, vous pourrez allonger la durée de votre course. Cet exercice vous permettra d'atténuer le stress et l'anxiété liés aux épreuves, mais aussi d'améliorer la fonction cardiaque.