Madagascar: Coopération internationale - Renforcement des liens entre l'Université d'Antananarivo et le Japon

L'Université d'Antananarivo figure parmi les destinations de la ministre des Affaires Étrangères du Japon, Yōko Kamikawa, lors de sa première visite officielle à Madagascar. La semaine dernière, celle-ci a été accueillie par le président de l'Université d'Antananarivo Pr Mamy Ravelomanana. Accompagnée d'Abé Koji, ambassadeur du Japon à Madagascar, la délégation japonaise de haut niveau a marqué une étape significative dans le renforcement des relations entre les deux nations. Cette visite a été l'occasion d'engager des échanges fructueux et enrichissants, confirmant l'importance que le Japon accorde à la coopération éducative et culturelle avec Madagascar. Pr Mamy Ravelomanana a présenté les nombreux programmes de partenariat existants entre l'Université d'Antananarivo et le Japon, notamment les bourses d'études offertes aux étudiants malgaches et les programmes de cours axés sur le développement économique du Japon grâce à la JICA CHAIR (Japan International Cooperation Agency - Chair).

Collaboration renforcée

Cette rencontre illustre l'engagement du Japon envers le développement académique et économique de Madagascar, ainsi que son désir de favoriser un échange fructueux de connaissances et d'expertise entre les deux pays. Selon ses représentants, l'Université d'Antananarivo se réjouit d'avoir été choisie comme partenaire privilégié dans cette quête commune de savoir et de progrès. Par ailleurs, la délégation japonaise a visité le laboratoire de langue japonaise de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, où elle a échangé avec les étudiants apprenant la langue japonaise à l'université. Cette interaction directe a permis un enrichissement mutuel et a renforcé les liens culturels entre les deux pays. Le président de l'Université s'est exprimé avec enthousiasme sur la perspective de collaborer étroitement avec le Japon dans le cadre de ces initiatives prometteuses, contribuant ainsi au développement mutuel et à l'amitié durable entre les deux nations.