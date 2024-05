Madagascar: ART oratoire - Santatra Andriamanantsoa au championnat du monde de slam

La consécration au bout du chemin ou pas, Santa le représentant malgache s'attaquera à la coupe du monde de slam du 6 au 12 mai à Paris, en France. La délégation malgache a été présentée hier dans la matinée à l'Ifm Analakely. Malgré une présence de plus de quinze ans, les compétiteurs et compétitrices nationaux n'ont jamais remporté ce championnat international. Par ailleurs, ce n'est pas le talent qui manque chez ces manieurs de mots et jongleurs d'émotions. Ce sera le vainqueur du slam national 2023, le championnat malgache, qui représentera donc la Grande île.

Dans le civil, il se nomme Santatra Andriamanantsoa. A part cela, Santa et Système D, un ancien champion malgache de slam, membre du comité d'organisation du Slam National et du bureau exécutif de Madagaslam, feront un tour d'Europe. Leur programme se focalise entre autres sur l'Allemagne, avec des séances de spectacle, et aura pour objectif de « renforcer les partenariats avec les associations de slameurs et les producteurs dans les villes où ils passeront », selon l'équipe de Madagaslam. La grande nouvelle annoncée hier a été l'organisation du slam national 15ème édition qui se tiendra dans deux villes. À savoir, Antsirabe et Antananarivo. Une grande première avec des invités venus d'Europe et de l'Océan Indien, l'Afrique semble trop loin pour l'instant.