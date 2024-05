Madagascar: Appui à l'entrepreneuriat - Mizunami Africa et NextA lancent un concours d'innovation pour les jeunes

Après la NINJA Cup qui a connu beaucoup de succès en 2023, la fondation nippone Mizunami Africa lance un nouveau concours d'innovation destiné aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) malgaches.

Selon ce qui a été dit hier au cours d'une conférence de presse de présentation, le concours d'innovation Mizunami Africa vise à catalyser le développement économique et social de Madagascar en stimulant l'innovation.

Développement durable

Le concours est ouvert à des startups qui devront mettre en avant des initiatives innovantes et à fort impact. Les projets à présenter doivent par ailleurs favoriser la création d'emplois et s'inscrire dans une perspective de développement durable. Une aubaine en tout cas pour les jeunes créateurs puisque la participation au concours donnera la voie à une possibilité de développer leur projet avec des appuis financiers et techniques. Les gagnants au concours pourront, en effet, décrocher des prix.

En effet, « pour soutenir les jeunes entreprises, la Fondation Mizunami Africa offrira un financement à hauteur de 30 millions d'ariary à chacune des trois startups gagnantes. En plus de cela, les gagnants bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et de l'expertise reconnue de NextA pendant 6 mois, dès la fin du concours ». Grâce à ce programme d'accompagnement, les gagnants auront la possibilité de rejoindre un réseau de professionnels. Les startups gagnantes auront ainsi l'opportunité de se former et de s'offrir de nombreuses opportunités pour assurer un succès pérenne de leur entreprise.

%

3 gagnantes

Les inscriptions au concours sont ouvertes depuis hier et ne se clôtureront que le 31 mai prochain à 23h59. Les dossiers et modalités du concours sont disponibles sur les pages Facebook et LinkedIn de NextA. À partir du 1er juin, une présélection sera faite par un jury constitué de membres de la Fondation Mizunami Africa et de NextA. Les présélectionnés passeront par la suite par un entretien. À l'issue duquel les finalistes seront désignés et annoncés le 27 juin 2024.

Ce ne sera qu'après le pitch final qui aura lieu le 1er août que les 3 startups gagnantes seront connues. Notons que Mizunami Africa Foundation est une organisation à but non lucratif qui a été créée à Tokyo, au Japon en 2022 par Satoru Mizunami. Un entrepreneur spécialiste en services financiers. La Fondation a, entre autres, pour ambition de devenir le pont entre le Japon et les pays africains. Depuis sa création, elle s'est engagée à assister de jeunes startups malgaches. Un engagement qui prend enfin forme. Pour le grand bonheur des jeunes initiateurs !