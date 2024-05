Gambie: Entretien de M. Bourita à Banjul avec son homologue du Mali

Banjul — Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, jeudi à Banjul, en Gambie, avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

L'entretien entre les deux responsables a porté sur le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et la République du Mali, ainsi que sur des sujets d'intérêt commun.

Dans une déclaration à la Map à l'issue de cet entretien, M. Diop a indiqué que l'entretien avec son homologue marocain s'inscrit naturellement dans le cadre des échanges réguliers entre les deux parties.

La rencontre a constitué une occasion pour passer en revue les relations bilatérales qui sont "excellentes" et pour examiner ensemble les mesures et stratégies à adopter afin de renforcer ces relations, a-t-il précisé.

"Nos discussions ont également porté sur l'examen de la situation au niveau de la Région et, là aussi, nous nous sommes félicités des interactions avec le Maroc et des initiatives qui sont prises ensemble pour renforcer la paix, la stabilité et la prospérité de la Région", a poursuivi M. Diop.

Le diplomate malien a salué, à cette occasion, l'engagement de SM le Roi Mohammed VI et du gouvernement marocain pour une relation politique et économique très renforcée avec le Mali, de même que l'accompagnement et la confiance du Maroc en la capacité des Maliens à apporter des réponses aux défis auxquels est confronté le pays.

L'entretien s'est déroulé en marge des travaux de la 15-ème session de la Conférence islamique au sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul, en présence de Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI).