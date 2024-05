Ile Maurice: Nomination contestée - Un instructeur au coeur des turbulences

Les jours se suivent et se ressemblent à Air Mauritius. Un malaise croissant gagne les rangs des employés, qui dénoncent des pratiques controversées et un favoritisme dans les procédures de recrutement et de gestion. Dans une lettre récente adressée au CEO, Charles Cartier, le personnel navigant soulève de nouvelles inquiétudes concernant la conduite d'un instructeur du département des opérations en cabine. Le personnel évoque l'incompétence et l'ingérence de cet employé dans les affaires qui ne le concernent pas ainsi qu'un conflit d'intérêts.

L'instructeur en question, auparavant chef de cabine, aurait des lacunes significatives en communication en langues, ce qui soulève des doutes sur sa capacité à mener des formations efficaces. Les employés décrivent les sessions de formation dirigées par cet individu comme étant «ridicules», nuisant ainsi au sérieux et à l'efficacité de l'enseignement dispensé. Les employés demandent une enquête sur l'exercice de sélection car il ne correspond pas aux critères du poste en terme de compétences en communication.

Le conflit d'intérêts est également au coeur des préoccupations des employés. L'entrée récente de son fils dans le département comme membre d'équipage de cabine a été vue par beaucoup comme un acte de favoritisme, exacerbé par le fait que le fils serait privilégié dans l'attribution des vols offrant des indemnités supérieures. Les employés exigent une enquête détaillée sur les vols effectués par le fils de l'instructeur, suspeant une manipulation des affectations qui favoriserait indûment ce dernier. Ils remettent également en question la présence de l'instructeur sur le vol inaugural de Chennai, où il n'était, selon eux, pas censé se trouver.

Au-delà des accusations de favoritisme familial, les relations de l'instructeur avec d'autres employés sont également scrutées. Des interactions qualifiées de «malsaines» et «inappropriées» par les membres du personnel exacerbent le climat de défiance et contribuent à un environnement de travail toxique.

Cette situation met une fois de plus en lumière un problème plus large de gestion des ressources humaines au sein de MK, où les critères de sélection pour des postes clés semblent être mal appliqués ou ignorés. Les employés estiment que reconduire l'instructeur à son poste précédent de chef de cabine peut être une mesure envisagée et une possible résolution à l'incompétence perçue et au conflit d'intérêts flagrant. Ce cas chez MK n'est pas un cas isolé et reflète souvent des problèmes rencontrés dans d'autres départements où la transparence des procédures de recrutement et la gestion équitable des talents sont cruciales pour maintenir la confiance et l'efficacité au sein du personnel.