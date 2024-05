Ethiopie: Le bureau du Premier ministre transfère les projets 'Dîner pour l'Éthiopie' aux régions, l'Éthiopien prend en charge le Magt et l'exploitation des lodges.

<strong>Addis Ababa — Le bureau du Premier ministre a cérémonieusement transféré les projets "Dîner pour l'Éthiopie" dans les régions d'Amhara, d'Oromia et du Sud-Ouest et a organisé une cérémonie de signature de l'accord de gestion et d'exploitation des hôtels "Dîner pour l'Éthiopie" par Ethiopian Airlines, sous sa célèbre marque d'hôtel Skylight.

Selon le bureau du Premier ministre (PMO), cette journée marque une étape importante pour les projets "Dîner pour l'Éthiopie".

Le PMO a cérémonieusement transféré les projets aux régions populaires d'Amhara, d'Oromia et du sud-ouest de l'Éthiopie et a organisé une cérémonie de signature de l'accord de gestion et d'exploitation des hôtels "Dîner pour l'Éthiopie" par Ethiopian Airlines, qui opère sous sa célèbre marque d'hôtel Skylight.

Il convient de rappeler que trois des quatre projets (Halala Kella Lodge, Chebera Churchura Elephant Paw Lodge et Wonchi Eco Lodge) ont été récemment inaugurés, et que le projet de Gorgora est en cours d'achèvement et d'inauguration.

L'initiative "Diner pour l'Éthiopie", défendue par le premier ministre, visait à soutenir le tourisme, pierre angulaire de notre programme national de réforme économique.

Ces projets ont rallié le soutien du public pendant la phase de financement, créé de nombreux emplois pendant la construction et donné le coup d'envoi d'un vaste développement des infrastructures. Ils sont le symbole d'une gestion de projet innovante et d'une réalisation rapide.

Confier leur exploitation et leur gestion à notre compagnie nationale, Ethiopian Airlines, promet non seulement d'améliorer le service, mais aussi de promouvoir le tourisme international.