Ethiopie: Ethiopian gérera et exploitera les hôtels et centres de villégiature construits dans le cadre de l'initiative du Premier ministre Abiy

<strong>Addis Ababa — La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a signé des accords avec des États régionaux pour assurer la gestion et l'exploitation des lodges et des centres de villégiature des projets Dine for Ethiopia aujourd'hui.

Rappelons que Halala Kela Resort, Chebera Elephant Paw Lodge, Wonchi Eco Tourism et Gorgora ont été construits dans le sud-ouest de l'Éthiopie, dans les régions d'Oromia et d'Amhara.

Les lodges et resorts construits grâce à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed seront désormais gérés par l'hôtel Skylight du groupe Ethiopian Airlines.

Ces hôtels et centres de villégiature ont été transférés aujourd'hui aux États régionaux lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au bureau du Premier ministre.

Au cours de la cérémonie de signature, les régions ont à leur tour signé des accords avec la compagnie aérienne qui gérera les hôtels et les centres de villégiature.

Le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, a déclaré à cette occasion que le tourisme et le transport aérien étaient étroitement liés et que la compagnie aérienne s'efforçait de stimuler le tourisme en Éthiopie.

Selon lui, l'hôtel Skylight, propriété de la compagnie aérienne, offre des services d'hospitalité standard aux visiteurs.

"Ethiopian s'est efforcée d'étendre ce service aux régions, et les accords d'aujourd'hui réalisent le rêve à long terme de la compagnie aérienne.

Le PDG a confirmé que ces accords associent la chance à la responsabilité et que les visiteurs bénéficieront d'un séjour confortable dans un hôtel aux normes internationales.

La ministre du tourisme, Nasise Chali, a déclaré que les hôtels et centres de villégiature cédés à Ethiopian Airlines contribueront à maintenir un service de qualité qui servira d'exemple aux prestataires de services.

La ministre a ajouté qu'il s'agissait d'une excellente occasion d'améliorer la qualité des services touristiques et hôteliers du pays et de renforcer l'image du pays.

Alemtsehay Paulos, chef du cabinet du premier ministre et ministre des affaires ministérielles, a déclaré que le programme Dine for Nation a prouvé qu'il est possible d'identifier et d'utiliser les potentiels dont nous disposons dans chaque région.

L'efficacité de l'initiative a créé l'opportunité de réaliser d'autres projets, a-t-elle ajouté, soulignant que les accords aideront à relancer le secteur du tourisme en fournissant des services qui répondent aux normes internationales.

Mme Alemtsehay a exhorté les régions à continuer à renforcer la coopération dont elles ont fait preuve dans le processus de construction des projets.

L'attachée de presse du cabinet du Premier ministre, Billene Seyoum, a déclaré pour sa part que le projet Dine for Nation avait permis d'acquérir une grande expérience en matière d'implication de la population dans le développement.

En plus de permettre l'accès à de nombreuses infrastructures, elle a noté que les projets ont démontré comment mener à bien tout projet avec qualité et rapidité.