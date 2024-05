Cote d'Ivoire: Célébration de la 31ème journée mondiale de la liberté de la presse - Sem Jessica Davis Ba (Usa) aux côtés des journalistes ivoiriens

Comme ailleurs dans le monde, la 31ème journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée par plusieurs journalistes et professionnels de médias de la Côte d'Ivoire ce vendredi 03 mai 2024 à Abidjan. Marquée par la présence d’une invitée de marque ; Sem Jessica Davis Ba, ambassadeur des Usa en Côte d’Ivoire. Cette année, le thème retenu est thème : C’est autour du thème : « La presse au service de la planète : le journalisme face à la crise environnementale »

Jean Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire(Unjci),a expliqué que donc les rapports du Giec, la hausse brutale et continue de la température mondiale est enregistrée depuis l’ère industrielle. Autrement dit, c’est l’activité de l’homme qui accentue l’émission des gaz à effet de serre. « Les conséquences de ces facteurs combinés, ce sont la diminution de la disponibilité en eau et des mauvais rendements des cultures, des risques accrus de sécheresse, la perte de la biodiversité, des incendies de forêt, des vagues de chaleur, l’immigration climatique avec les risques de fortes perturbations des fragiles équilibres socio-économiques et les conflits sous-jacents », a rappelé le président de l’Unjci. « En agissant aussi imprudemment, l’homme est en train de mettre le feu à sa seule demeure. C’est à ce niveau que les médias devront jouer leur rôle de lanceurs d’alerte, de sensibilisation et d’éducation des masses, en attirant l’attention sur les actions et comportements qui mettent en péril, l’écosystème de la terre-mère », a dit Jean Claude Coulibaly.

L’engagement fort de l’ambassadeur des Usa

Pour sa part, Sem Jessica Davis Ba, ambassadeur des Usa en Côte d’Ivoire, a dit tout l’engagement de son pays à soutenir la presse. « En tant que champions de la liberté de la presse, vous avez de nombreuses raisons d’être fiers de la Côte d’Ivoire. Nous sommes là aujourd’hui pour commémorer la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Je suis honorée de partager avec vous certaines de mes observations sur vos réalisations. »

Par ailleurs, la diplomate américaine n’a pas manqué de dire que « Les Etats-Unis s’engagent à soutenir une presse libre, indépendante et professionnelle. Une presse forte est l’un des fondements d’une démocratie saine. Vous êtes en première ligne de la transformation numérique de l’Afrique, tout en faisant face aux opportunités et aux défis. Les Etats-Unis sont déterminés à vous soutenir en ce moment critique où la presse est attaquée dans le monde entier. Nous sommes reconnaissantes que vous contribuez à faire progresser nos valeurs communes, notamment les contributions que vous faites pour attirer l’attention sur notre environnement. Un écosystème médiatique libre, indépendante et pluraliste est fondamental pour façonner la démocratie. »

Terminant elle a dit qu’une presse libre promeut la responsabilité et la transparence, offrant une plate-forme permettant aux individus d'apprendre et d'enseigner - d'exprimer leurs pensées et leurs croyances. Les médias libres nous aident à discerner les faits, sur lesquels nous prenons des décisions. »

Au nom du gouvernement ivoirien, M. Jean Martial Adou, directeur de cabinet au ministère de la Communication a salué la forte mobilisation des hommes et des femmes des médias. « Chers amis journalistes, vous avez compris l’incongruité de l’indifférence face au danger qui nous guette. Vous avez décidé d’agir et le Gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la vision du Président de la République, sous la direction du premier ministre Robert Beugré Mambé, ne peut que vous soutenir »

Non sans ajouter qu'il faut « agir tous et vite parce que cela touche à la vie et la survie de l’humanité ». Car, « la liberté vous permet d’agir avec la pleine conscience de votre responsabilité dans la marche du monde. Le gouvernement, conscient de ce que cette liberté doit être entretenue, ne ménage aucun effort pour qu’elle s’exerce sur notre territoire ». Aussi, il a invité les acteurs de la presse de continuer à produire des contenus d’informations et de sensibilisation des populations.

La Côte d’Ivoire occupe la 53ème place mondiale sur 180 pays dans le classement 2024, sur la liberté de la presse dans le monde de l'Ong Reporters Sans Frontières ( Rsf) avec un score de 66,89 contre 68,83 en 2023 où le pays était classé 54è