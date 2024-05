Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Mai 2024

Côte d’Ivoire : Diplomatie - Diomaye Faye à Abidjan dans les prochains jours

Le nouvel ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal, Mamadou Haidara, s'est entretenu avec le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Cet entretien s’est déroulé au Palais de la Présidence, à l'issue de la cérémonie de présentation des lettres de créances, jeudi dernier.« Au regard de la qualité des relations entre les deux pays, le Président Diomaye Faye a indiqué à son hôte que sa toute première visite officielle, après celles qu'il a effectuées chez ses voisins frontaliers est réservée à la Côte d'Ivoire », rapporte une note de la représentation diplomatique de la Côte d’Ivoire au Sénégal. Par ailleurs, « le Président sénégalais a exprimé toute sa satisfaction dans le cadre de la visite qu'il effectuera dans les prochains jours en Côte d'Ivoire auprès de son ainé et homologue, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, en vue de bénéficier de ses conseils », ajoute la note émanant de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Dakar. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Croissance- Le Fmi abaisse à 7,1% sa prévision de croissance 2024

Le Fonds monétaire international (Fmi) a abaissé sa prévision de croissance 2024 au Sénégal à 7,1%, en raison de l'incertitude liée à la présidentielle de mars et d'un retard dans la production de gaz, a-t-il annoncé vendredi à l'issue d'une mission à Dakar.« La croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1 % contre 8,3 % auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024 », dit le Fonds dans un communiqué, citant Edward Gemayel, chef de la mission entamée au Sénégal le 25 avril et achevée vendredi.Le président Bassirou Diomaye Faye, qui appelle à une rupture avec le système en place, a succédé début avril au président Macky Sall (2012-2024) après sa victoire au premier tour sur le candidat du pouvoir, l'ex-Premier ministre Amadou Bâ. (Source : Afp)

Togo : Célébration du 3 mai - Le pays recule de 40 places au classement mondial de la liberté de la presse en 2024

Le Togo a connu un recul significatif dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (Rsf). Classé 70e en 2023, le pays est désormais à la 110e place en 2024.Dans un contexte sensible, ou l'opposition et le pouvoir font le bras de fer, autour d'une loi voulant faire passer le pays du régime présidentiel à un régime parlementaire, le Togo n'est pas passé inaperçu. ( Source : alome.com)

Bénin : Lutte contre le terrorisme - TALON et le patron de l’Africom discutent des questions de sécurité

Le chef de l’Etat Patrice TALON a reçu en audience jeudi 02 mai 2024, Michael LANGLEY, le commandant en chef des Forces américaines en Afrique (Africom). La sécurité dans la sous-région et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sont les principaux sujets abordés. Le général Michael LANGLEY, commandant de l’Africom au cabinet du chef de l’Etat jeudi 02 mai 2024. Le renforcement des relations de coopération entre les États-Unis et le Bénin en matière de sécurité, la lutte contre le terrorisme, les violences et l’extrémisme dans la sous-région ont été abordés lors des échanges. L’Africom est un commandement unifié chargé de coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique. Il a été créé par le département de la Défense des États-Unis en 2007. ( Source : acotonou.com)

Niger : Niamey – Le Fssp continue de recevoir les contributions des bonnes volontés

La Présidente du Comité de Gestion du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (Fssp), Mme Brah Réki Djermakoye a réceptionné, ce vendredi 03 mai 2024, plusieurs contributions des bonnes volontés pour appuyer le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp).Il s’agit de l’Association des ressortissants de Yeni qui ont contribué à hauteur de 1.001.500F ; un Fonctionnaire à la retraite au nom de Ibrahim Harouna a donné un montant de 10.000F au FSSP ; les femmes de la mosquée Gandjo Etage 10.000F ; l’Inspection de l’Enseignement Préscolaire et Primaire Ny 2 a remis un montant de 342.725F. En réceptionnant ces contributions, la Présidente du FSSP a, au nom du Président du Cnsp et à son nom propre, remercié tous ces généreux contributeurs pour leurs gestes patriotiques. (Source : Anp)

Rca : Affaires militaires- Des miliciens A Zandé Ani Kpi Gbé intègrent les rangs des Faca à Obo

Après près de 2 mois de formation donnée par des militaires russes, une centaine de miliciens A Zandé Ani Kpi Gbé ont intégré les rangs des Forces armées centrafricaines (Faca). La cérémonie de leur sortie officielle s’est déroulée, ce 1er mai, à Obo, en présence des autorités militaires. Selon des sources locales, d’autres éléments de cette milice suivront leur formation dans les jours à venir. La milice A Zandé Ani Kpi Gbé avait été créée en 2023 dans le but de combattre les rebelles de l’Upc, actifs dans la région du Haut-Mbomou. Michel Komboyeki, leur délégué est joint au téléphone par Parfait Teddy Komesse. (Source : abangui.com)

Gabon : Gestion de la transition - Nouveau réaménagement du couvre-feu

Instaurée depuis la prise du pouvoir par les militaires fin août 2023, la mesure du couvre-feu a connu ce jeudi 2 mai un nouveau réaménagement allant cette fois de 2 à 5 heures du matin sur toute l’étendue du territoire national à compter de ce jour. La mesure, d’abord bien accueillie lors de son instauration à la suite du coup d’État du 30 août 2023, ne faisait plus l’unanimité ces derniers mois. Beaucoup estimaient que sa durée était devenue excessive, d’autant plus qu’elle violait les libertés individuelles, mais surtout mettait à mal plusieurs secteurs d’activité. Les opérateurs économiques des secteurs nocturnes du Gabon avaient d’ailleurs plus d’une fois tiré la sonnette d’alarme, appelant à la levée d’une décision devenue impopulaire. C’est presque chose faite le jeudi dernier. La ministre de la Défense nationale, la générale Brigitte Onkanowa, a informé du réaménagement des horaires du couvre-feu en vigueur au Gabon depuis neuf mois. Fixé à 23h30 pour l’érection des barrières et 5h00 leur ouverture, le couvre-feu est désormais effectif dès 2h00, ce jusqu’à 5h00. (Source : alibreville.com)