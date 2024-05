Algérie: Journée mondiale de la liberté de la presse - Le CNDH affirme son soutien à la corporation médiatique nationale

ALGER — Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH), a affirmé, vendredi, son soutien à la corporation médiatique nationale, étant un partenaire dans sa stratégie relative au renforcement des principes des droits de l'homme dans la société et un accompagnateur dans l'établissement des bases juridiques solides, saluant la volonté de l'Etat de réglementer le paysage médiatique et d'assurer le climat propice à la consolidation du professionnalisme.

A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le CNDH a, dans un communiqué, affirmé son "soutien absolu à toute la corporation médiatique nationale", qu'il considère comme "partenaire dans sa stratégie relative au renforcement des principes des droits de l'homme dans la société, mais aussi un accompagnateur dans l'établissement des bases juridiques solides qui protègent la profession, garantissent les droits et définissent les devoirs".

Selon le CNDH, "garantir le droit à la liberté d'expression, accompagner les oeuvres journalistiques en leur assurant des informations exactes et sécuriser l'accès aux sources fiables avec la disponibilité des plateformes numériques mises à jour, est désormais un devoir pour tous, qui incombe notamment à l'Etat", selon la même source.

Concernant le thème consacré par l'UNESCO à la Journée mondiale de la liberté de la presse cette année, à savoir "l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale", le CNDH a indiqué que ce choix "converge avec certaines préoccupations de notre pays", ajoutant que la protection des écosystèmes terrestres, la promotion de la biodiversité, la gestion et la protection des forêts, la lutte contre la désertification, et la nécessité de traiter les sols et de renforcer la protection de la biodiversité, sont autant de thèmes qui sont devenus "une nécessité urgente".

%

Au vu de "son rôle actif" dans toutes les politiques publiques, et "la sensibilisation et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles", le journaliste doit être impliqué, de même que le chercheur, dans le maillon actif concerné par le traitement des questions environnementales, de leurs défis et de leurs risques, estime le CNDH.

Le conseil a condamné les pratiques odieuses contre les journalistes dans les territoires palestiniens, en proie à un génocide systémique, et l'impunité dont jouit l'entité sioniste dans l'assassinat des journalistes, indiquant que ces pratiques "n'affectent pas seulement la liberté de la presse et l'intégrité physique des journalistes, mais sapent également la crédibilité des Etats complices dans cette grave atteinte au principe du respect des droits de l'homme et de la protection des libertés publiques".