Algérie: Accueil des blessés en Algérie - L'ambassadeur de l'Etat de Palestine salue le soutien de l'Algérie à la Palestine

BLIDA — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, a salué le soutien de l'Algérie aux Palestiniens, à travers l'accueil des enfants palestiniens blessés suite à l'agression sioniste continue contre la bande de Ghaza, et ce en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"Nous saluons le soutien de l'Algérie, pays frère, à l'Etat de Palestine et valorisons hautement la position du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses orientations pour la prise en charge des blessés palestiniens", a déclaré M. Abu Aita après l'arrivée, jeudi, soir, en Algérie, d'un groupe de blessés palestiniens et de leurs accompagnateurs.

Il a ajouté que "l'Algérie met à disposition tous ses moyens pour assurer la prise en charge nécessaire aux blessés palestiniens, en vue de les sortir du climat de guerre farouche qu'ils vivaient".

L'ambassadeur palestinien a estimé que cette opération de rapatriement de blessés palestiniens, "est un pan de solidarité et de soutien apportés par l'Algérie à l'Etat et au peuple palestiniens", ajoutant que "cette position est de nature à renforcer la résistance palestinienne".

De leur côté, les Palestiniens blessés et leurs accompagnateurs ont exprimé la joie d'être en Algérie, où ils se sentent en sécurité, à l'exemple de Mme Samah Slimane Abu Mahadi qui a exprimé sa grande joie de fouler le sol algérien pour soigner son fils souffrant de traumatisme crânien et de fractures". "Nous remercions l'Algérie pour cette position courageuse qui prouve que les Palestiniens ne sont pas seuls", a-t-elle dit.

Imane Ahmed Nathil a raconté le bombardement barbare de sa maison par l'entité sioniste, causant la mort de son mari et de sa fille, et ayant entrainé de graves blessures à des membres de sa famille, ainsi que sa grande souffrance pendant plus de 7 mois.

Pour rappel, des enfants palestiniens blessés sont arrivés, jeudi soir, avec leurs accompagnateurs à la base aérienne de Boufarik (Blida), dans la 1ère région militaire, en provenance de l'aéroport du Caire (Egypte), et ce en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées,

Ministre de la Défense nationale, portant prise en charge des enfants palestiniens victimes de l'agression barbare contre la bande de Ghaza.

Les enfants palestiniens ont été accueillis par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Krikou, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, l'ambassadeur palestinien en Algérie, M. Fayez Abou Aita et la présidente du Croissant rouge algérien (CRA) Ibtissem Hamlaoui.

Cette opération d'évacuation est la deuxième du genre après celle du 28 mars 2024, pour laquelle le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a mobilisé deux avions sanitaires relevant des Forces aériennes algériennes équipés des moyens médicaux nécessaires, avec un staff médical spécialisé relevant des services de la santé militaire.