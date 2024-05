Algérie: L'action entre les agences de presse algérienne, cubaine et sahraouie, un outil pour les causes justes

BOUJDOUR (camps de réfugiés sahraouis) - Le président de l'agence de presse cubaine (Prensa Latina), Luis Enrique Gonzalez Acosta a affirmé, vendredi depuis le camp de réfugiés sahraouis de Boujdour, que "l'action commune entre l'Agence Algérie Presse Service (APS), l'agence de presse cubaine (Prensa Latina) et l'agence de presse sahraouie (SPS) était à même de constituer un bouclier médiatique fort pour défendre les causes justes dans le monde".

"Le renforcement de la coopération et des échanges entre agences de presse algérienne, cubaine et sahraouie contribuera à la formation d'un bouclier médiatique fondé sur l'expérience et le professionnalisme. Nous avons grand besoin de trouver un mode de travail commun pour contribuer à la défense des causes justes de par le monde et briser le black-out médiatique imposé aux pays engagés dans les questions de libération et de justice", a précisé à l'APS M. Gonzalez Acosta, en marge de la première Conférence médiatique internationale pour la solidarité avec le peuple sahraoui.

Par ailleurs, M. Gonzalez Acosta a adressé un message aux journalistes sahraouis affirmant que "la position ferme, en plus de croire en la cause et le rôle des médias dans l'édification d'un Etat, constituent la base pour vaincre l'ennemi, sachant qu'une conjugaison d'efforts s'impose pour faire face à ce dernier".

La conférence a connu la participation de journalistes venus de 22 pays dont Cuba, la Russie, la Tunisie, l'Espagne, le Liban et l'Algérie. Les participants ont engagé les débats autour de la situation politique, diplomatique et humanitaire, dans le contexte du black-out médiatique imposé par l'occupation marocaine pour occulter la nature de la lutte menée par les Sahraouis pour leur indépendance.