Congo-Brazzaville: Musique - Sam Samouraï poursuit sa vision avec « Sapo gang 5 »

L'artiste rappeur et auteur-compositeur congolais, Sam Samouraï, a dévoilé le 19 avril dernier son nouveau single « Sapo gang 5 ». Toujours dans le même style que les quatre précédents singles, l'artiste parle de sa passion pour la mode et la valorisation de la culture de son pays.

Il est sans doute l'un des rappeurs les plus créatifs de la scène musicale congolaise. Son univers se nourrit de l'esthétique et de la sape, de la langue et des rythmes traditionnels Congo. Sam Samouraï cisèle ses textes qui décrivent la réalité de son pays et enchaîne les tubes. Toujours dans la continuité de l'authenticité de sa vision, « Sapo gang 5 » allie élégance et charisme. A travers un clip vidéo de trois minutes environ, l'artiste exhibe les pas de danse à travers les banlieues parisiennes, accompagné des rappeurs de la diaspora congolais de France. Une image qui incarne bien sa vision car Sapo gang est avant tout la valorisation du tissu et de la culture congolaise.

« C'est avec une immense gratitude que je vous annonce la sortie de mon titre, un projet qui représente bien plus qu'une simple chanson pour moi. C'est une ode à chacun d'entre vous, une manière de vous remercier pour votre soutien indéfectible tout au long de mon parcours. Ce titre est le reflet de mon passé, de mon présent, et il annonce avec audace la couleur de mon futur artistique. Chaque note, chaque mot est imprégné de l'émotion et de l'authenticité qui ont jalonné mon chemin jusqu'aujourd'hui. Je suis impatient de partager ce morceau avec vous, et j'espère qu'il résonnera aussi profondément en vous qu'il le fait en moi », a déclaré l'artiste.

%

Avec son concept « L'homme est beau », l'artiste a brisé les clichés en matière de beauté dans la société actuelle afin d'emmener chacun à se sentir bien dans sa peau, qu'importe son apparence. Grâce à son originalité, Sam Samouraï se fait énormément désirer par les fans de divers horizons. Pour être dans le bain du titre « Sapo gang 5 », il faudrait absolument avoir le sens du rythme car ce morceau chanté en lingala, en lari et en français est avant tout un style de vie et une identité communautaire. Ce cocktail de bonne humeur mêle rap, rythme traditionnel du Congo et l'humour, présente encore un Sam Samouraï dans la peau d'un sapeur qui maîtrise son art.

« Je suis profondément touché par l'amour et le soutien incroyable que vous m'avez témoigné suite à la sortie de mon dernier clip. Vos réactions ont dépassé toutes mes attentes et m'ont rempli le coeur de joie et de gratitude. Votre soutien inconditionnel est ma plus grande motivation et, chaque jour, je suis honoré de vous avoir comme fans et je suis impatient de continuer à partager ma musique avec vous », a laissé entendre l'artiste.

Aussi, à travers « Sapo gang », le jeune artiste défend sa philosophie du rappeur atypique. Rigoureux, créatif et talentueux, Sam Samouraï apporte par son style unique une nouvelle touche musicale au rap et fait désormais la fierté du Congo dans l'univers de la musique urbaine. Nouvelle étoile montante du rap aux allures d'un humoriste, sur les réseaux sociaux tout comme dans la vie réelle, l'artiste ne passe plus inaperçu avec une personnalité bien lue. Ce natif de Pointe-Noire a fait ses premiers pas dans l'univers musical en 2017. Repéré dans la rue grâce à son talent, Sam Samouraï a participé à de nombreuses scènes et se fait remarquer par l'entremise de son flow et ses textes saisissants, avant de signer en 2019 un contrat avec MG Studio production qui l'a accompagné.