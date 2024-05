Afrique: AfriTech Challenge 2024 - Inscriptions ouvertes jusqu'au 19 mai

La fédération des Associations pour la promotion du numérique en Afrique (APNA) enjoint les auteurs du numérique en Afrique à bien vouloir soumettre leurs candidatures au concours dénommé « AfriTech Challenge » au plus tard le 19 mai.

La compétition vise à mettre en lumière les acteurs du numérique en Afrique et leur permettre de proposer des solutions aux problématiques du continent, de sensibiliser aux solutions numériques, de récompenser les jeunes qui entreprennent et innovent dans le domaine du numérique et de favoriser l'emploi et les opportunités professionnelles. Les éventuelles différents projets qui seront soumis par les candidats, devront porter sur six thèmes, à savoir l'éducation, l'agriculture, la santé, l'administration numérisée, la démocratie et la sécurité.

Au sujet de l'agriculture, les candidats pourront, entre autres, développer des logiciels permettant d'analyser les données agricoles, de créer des systemes de gestion agricole ou des applications mobiles permettant aux agriculteurs de surveiller et gérer leurs cultures.

En ce qui concerne l'administration numérisée, les candidats pourront, dans la mesure du possible, concevoir des plateformes en ligne en vue de faciliter les démarches administratives, de créer des systemes de gestion de documents électroniques ou de développer des applications étatiques permettant de rendre les services publics plus accessibles. Pour la sécurité, les postulants pourront élaborer des solutions de protection des données sensibles, des systèmes de détection d'intrusion ou des outils de management des incidents de sécurité afin de sécuriser les réseaux ainsi que les systèmes d'information critiques.

%

Au volet éducation, il sera possible que les protagonistes développent des plateformes d'apprentissage en ligne interactive en utilisant des technologies de communication avancée dans le but de faciliter l'interaction entre les enseignants et les élèves à distance. Pour le volet démocratie, les postulants pourront concevoir des systèmes de vote électronique sécurisé capables de faire usage des réseaux fiables afin de favoriser une participation à distance des citoyens aux suffrages.

Tous les projets soumis par les candidats devront être accompagnés d'une note conceptuelle, d'une description technique ainsi que du ou des curriculum vitae. Toutefois, les candidats devront être âges de 15 à 35 ans, résider dans un pays africain et rédiger le projet en Français ou en Anglais.

Par ailleurs, ces candidats devront, au préalable, prendre une inscription avant le 19 mai en tachant de contacter les organisateurs via le site web de l'Apna à l'adresse électronique suivante : afritech-challenge@apna-asso.org ou par Whatsapp au +223 83 64 01 91 avant de soumettre leurs projets au plus tard le 30 juin prochain.