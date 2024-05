Centrafrique: Festival « Bangui fait son cinéma » - c'est parti pour une nouvelle aventure

Le festival international de films africain et Afro-descendant de Bangui « Bangui fait son cinéma » vient d'annoncer les couleurs de sa 5e édition par un appel à candidatures à l'endroit de tous les cinéastes du continent. Date limite des inscriptions, le 15 août.

Cette année, comme indiqué par les organisateurs, les inscriptions des films pour la sélection officielle du festival Bangui fait son cinéma se feront uniquement sur filmfreeway. Afin de pouvoir participer à cette 5e édition, les films devront remplir les conditions suivantes : être des longs métrages de fiction et documentaire supérieur ou égal à 60 min, des séries TV, courts et moyens métrages de fiction et documentaire allant de 1 à 59 min.

« Le festival ne demande pas de frais d'inscription. Tous les films dont la langue parlée n'est pas le français doivent être proposés doublés en français ou avec des sous-titres en français. Le festival est ouvert aux cinéastes de toutes nationalités et âges. Les films soumis doivent être achevés après le 31 décembre 2023. Les soumissions doivent être effectuées via la plateforme de soumission en ligne avant le 15 août 2024. Les soumissions doivent inclure le titre du film, la durée, le synopsis et les coordonnées du participant. Chaque participant peut soumettre un ou plusieurs films. Rendez-vous du 23 au 30 novembre 2024 pour le meilleur du cinéma africain », peut-on lire sur le site dédié à l'événement.

Pour rappel, le festival « Bangui fait son cinéma » a été mis en place en 2020 par Sylviane Gboulou, grâce à sa plateforme Association centrafricaine pour la promotion audiovisuelle et le développement. A travers ce festival, Sylviane Gboulou souhaite non seulement mettre en lumière et promouvoir le travail des talents de son pays, mais aussi permettre à d'autres cinéastes d'être au contact avec la Centrafrique pour un partage mutuel.

Cette année, le festival Bangui fait son cinéma se déroulera sur le thème « L'environnement et le développement durable ».