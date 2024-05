Congo-Brazzaville: « Jeunes entrepreneurs en francophonie » 2024 - Le concours ouvert aux candidats de 18 à 35 ans

A l'occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) avait lancé le concours des jeunes entrepreneurs en francophonie sous le slogan « Innovons aujourd'hui, créons l'avenir ». A cet effet, elle convie les porteurs de projets à soumettre leurs candidatures avant le 31 mai.

Pourront prendre part au concours, les candidats âgés de 18 à 35 ans, ressortissant de l'un des 88 pays membres de la francophonie et capables de proposer des projets rédigés en langue française, susceptibles d'être mis en oeuvre dans l'espace francophone et qui s'harmonisent avec la thématique principale du concours, à savoir « Contribuons à la réalisation des défis sociaux, économiques, numériques et environnementaux par l'innovation et l'entrepreneuriat ».

En outre, les candidatures qui auront le privilège d'être retenus seront évalués selon des critères rigoureux, entre autres le caractère innovant, la pertinence, la crédibilité, la valeur ajouté et l'impact, la synergie francophone, le calendrier prévisionnel, la résilience, le respect du multilinguisme, la stratégie de pérennisation sans oublier l'exploitabilité des jeunes.

En postulant, chaque candidat devra fournir un dossier complet contenant le formulaire de candidature dument rempli en ligne, le budget provisoire complété en rapport avec le projet innovant, une copie de la carte d'identité ainsi que l'attestation datée et signée autorisant l'OIF à la collecte et au traitement des données à caractère personnel.

Notons que l"organisation du « Concours jeunes entrepreneurs en francophonie » de l'année en cours permettra de stimuler la créativité et le sens d'initiative des jeunes francophones qui souhaitent passer à l'action et apporter leur contribution en faveur d'une société plus durable, inclusive et solidaire.

Cette compétition francophone entend également contribuer à sensibiliser les jeunes aux opportunités offertes par l'entrepreneuriat et l'innovation comme vecteur de création d'emploi dans une perspective de développement durable, favoriser l'émergence de solutions innovantes et pertinentes portées par les jeunes et renforcer leur employabilité par l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences socioprofessionnelles.