Afrique de l'Ouest: ONU Femmes 2024 - Plus que quelques jours avant la fin des candidatures

Les organisations de la société civile installées dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du centre sont encouragées à soumettre leurs candidatures à l'Organisation des Nations unies femmes (ONU Femmes) avant le 10 mai.

Cet appel à propositions vise à mettre en place une stratégie de plaidoyer annuel avec des priorités, des messages et des actions clés permettant d'influencer les résultats en matière de violences à l'égard des femmes et des filles dans les principaux forums et les processus normatifs au niveau mondial et régional.

L'ONU femmes entend aussi soutenir et renforcer les examens annuels de responsabilité, le suivi et le reporting sur les progrès du protocole de Maputo et d'autres engagements régionaux en Afrique avec l'Union africaine pour rationaliser les investissements dans le plaidoyer et la programmation.

En fin de compte, ce programme prévoit de renforcer les capacités des acteurs non traditionnels pour approfondir l'analyse de leur rôle en qualité de défenseurs de la violence à l'égard des femmes et des filles et promouvoir des messages et des mouvements fondés sur des preuves pour la violence à l'égard des femmes et des filles au niveau local, national, sous-régional et International. Signalons que ce noble projet contribuera à mener des recherches sur les principales questions émergentes ayant un impact sur les violences à l'égard des femmes et des filles.

Pour être éligibles à ONU Femmes de l'année en cours, les organisations féministes fortes et autonomes qui défendent les droits des femmes à l'échelle mondiale et régionale devront disposer de certaines compétences fonctionnelles ou techniques, à savoir jouir d'une expérience de 5 ans au moins dans la défense des droits des femmes et dans la collaboration avec les gouvernements locaux ainsi que les organisations de la société civile, avec des résultats avérés et être expertes en recherche participative, en analyse et en évaluation pour l'avancement du GEWE et des droits d'honneur.

Seront également acceptées, les organisations candidates qui sont enregistrées de façon légale dans leurs pays de résidence et qui sont capables de bâtir des partenariats solides, d'établir des réseaux pour tirer parti des ressources, à produire des résultats et à fournir des preuves concrètes et claires de la prestation de services. Pour postuler, les organisations candidates devront soumettre leurs projets en ligne.