Congo-Brazzaville: Notes de lecture - « L'amour et l'être, que seriez-vous prête à faire par amour ? », un outil pour réussir son mariage

« L'amour et l'être, que seriez-vous prête à faire par amour ? » tel est le titre du second livre de Cornellia Massamba qui nous embarque cette fois si dans les arcanes du mariage et donc du choix du partenaire, élément qui déterminera la réussite de votre union mais aussi de votre vie en général. Livre de 136 pages édité par la maison Cornellia Massamba, cet ouvrage est un excellent outil d'apprentissage pour les couples désireux d'acceder au mariage.

La couverture rose bonbon accompagnée de petits coeurs roses magenta sur laquelle apparaît le visage rayonnant de l'auteur en dit long sur le contenu de l'ouvrage. D'ailleurs le titre ne tarde pas de nous mettre la puce à l'oreille. Il y a bien de l'amour dans l'air ! Passé le premier indice, l'auteur ne va par quatre chemins en se posant une question dès le premier chapitre « Pourquoi se former au mariage ? », alors qu'on ne se forme pas pour être une bonne amie ou une bonne soeur. Une interrogation capitale au vu de nombreux divorces et couples libres qui se forment de plus en plus.

En outre si le mariage est au centre de ce livre, l'auteur aborde aussi d'autres thèmes, tels que la séduction, comment entretenir sa relation avec son futur conjoint et son entourage, la réalité dans le mariage, comment connaître son appel...Des thèmes, a-t-elle dit, qui « concourent à solidifier, à perpétuer l'amour dans le temps ». A ces aspects, l'auteur reste néanmoins convaincu que l'amour reste l'élément fondamental pour bâtir un bon foyer. « L'amour est le plus grand médicament du bonheur », a-t-elle déclaré, quand bien sûr celui-ci est accompagné de la maturité, la fidélité, la constance, la complicité et le pardon. Elle insiste sur ce dernier point car beaucoup de couples restent sur la rancune ce qui entache parfois les relations. « Prends ton époux comme ton frère, comme ton fils, sinon, il sera difficile de le pardonner », peut-on lire à la page 59.

Mais aimer c'est aussi parfois accepter de laisser partir la personne pour son bien mais aussi pour le vôtre. Il peut y avoir de la complicité mais la personne n'est peut-être pas prête ou mal entourée. « Et seul Dieu sait que l'entourage compte beaucoup dans la vie d'une personne », a-t-elle mentionné à la page 62. Puis à cette liste, d'autres valeurs prennent place, tels que la sagesse, un esprit ouvert, la détermination et une grande dose d'espoir pour que le couple perdure. «Le succès commence par l'espoir, la détermination. Il n'y a pas de succès sans effort, mais celui qui réussit un jour a reçu le soutien d'une personne qui a cru en lui. Parce que vous croyez en votre relation, vous réussirez ! », Page 71. Ce qui demande beaucoup de travail, l'écoute, la foi et un brin de folie aussi s'empresse d'ajouter l'auteur.

Cornellia ne s'arrête pas en si bon chemin après toutes ces recommandations, l'auteur a pensé qu'il était aussi bon de connaître également les types de personnalités d'hommes (alpha, oméga, delta, sigma, beta) que vous découvrirez plus profondément dans le livre. Elle fait de même pour les femmes en les catégorisant (femme forte, fragile, intelligente, calculatrice, dominante, soumise). Elle martèle sur la notion de soumission qui fait parfois polémique car très souvent assimilé à la servitude, mais l'auteur a précisé : « La soumission c'est accepter que votre vie a changé, que vous êtes sous le manteau de votre époux », page 91, en d'autres termes la femme partage la vision de vie de son homme. Et pour couronner le tout, l'auteur nous livre des secrets pour bien entretenir son intérieur.

Un travail de recherche ou la jeune femme est allée à la rencontre des femmes pour s'inspirer de leurs expériences bonnes ou mauvaises afin d'en faire des enseignements pour éclairer des couples qui se projettent au mariage. Enfin loin d'être un coach de vie ou une donneuse de leçons, Cornellia sort des coulisses de la formation, nourrie, transformée, apaisée et se sent prête à aimer, à vivre le grand amour. Et comme elle n'est pas chiche, elle nous livre ses secrets à travers cet ouvrage de la renaissance où elle s'inspire de son expérience, celles des autres, et ses nombreuses rencontres. Ainsi, « L'amour et l'être, que seriez-vous prête à faire par amour ? » est condensé de conseils, d'orientations de recommandations pour vivre l'amour de Dieu, de l'etre aimé et de la vie tout simplement. Vendu à 15.000FCFA, voilà un magnifique présent à offrir pour la fête des mères qui approche !