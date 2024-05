Tunisie: Lancement à Gabès d'un projet de cinéma itinérant baptisé 'cinéma tdour'

Gabès — Un projet de cinéma itinérant baptisé "cinéma tdour" a été lancé à partir de la ville de Gabès. CinémaTdour est un camion-cinéma mobile d'une capacité de 100 places.

Une conférence de presse a été organisée, vendredi après-midi, à Gabès pour annoncer le démarrage de ce projet qui consiste en un camion équipé de matériels de projection avec une capacité d'accueil de 100 places.

Les organisateurs ont présenté ce projet inédit visant à promouvoir la culture pour tous et à rapprocher le 7e art des habitants des zones éloignées et ne disposant pas de salles de cinéma. Cinéma tdour fera des escales dans les villages de toutes les régions de la république.

Le projet couvrira dans sa première année six gouvernorats du Sud ; Gabès, Médenine, Tataouine, Kebili, Tozeur et Gafsa). Durant la deuxième année, le projet s'étendra vers les régions du Centr, à Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan, jusqu'à arriver à Bizerte, Tunis, Nabeul, Zaghouan, Siliana, Kef et Béja, au cours de la troisième année.

Des projections mensuelles seront organisées pour des films du cinéma mondial avec une attention particulière pour les films destinés aux jeunes et aux enfants. Des rencontres débats autour des films projetés et des ateliers sont également organisées.

Pour la première année, les organisateurs tablent sur 350 projections pour plus de 20.000 spectateurs. Le programme prévoit plus de 50 séances-débats, 4 spectacles artistiques et 24 ateliers pour enfants.

Cinéma Tdour est un projet piloté par le Centre Culturel l'Agora Djerba et l'association Focus Gabès qui a pour mission de contribuer à l'épanouissement culturel, environnemental et touristique de la ville de Gabès.

Toutes les informations utiles sur ce projet sont disponibles sur le site du projet à l'adresse suivante : cinematdour.tn

Ce genre de cinéma itinérant existe dans plusieurs autres pays en Afrique, tels que « CinemArena » au Mozambique qui existe depuis 2001, avec l'appui d'organismes européens et d'institutions relevant des Nations Unies.