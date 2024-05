Algérie: Journée mondiale de la liberté de la presse - Les médias nationaux ont mis en exergue la position remarquable de l'Algérie envers la cause palestinienne

ALGER — Les participants à la Conférence de solidarité organisée par le Mouvement El-Bina ont affirmé, vendredi à Alger, que les médias nationaux étaient un appui à la position officielle remarquable de l'Etat algérien à l'égard de la cause palestinienne et ont exprimé avec fidélité et loyauté la position unifiée et immuable de l'Etat, Gouvernement et peuple, en faveur du droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale, dénonçant le parti pris des médias occidentaux en faveur de la thèse de l'occupation sioniste, dans une violation flagrante de l'éthique professionnelle.

Intervenant lors de la conférence "Les médias algériens et le soutien à la Palestine: performance remarquable et soutien continu aux positions officielle et populaire", organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai), le vice-président du Mouvement El-Bina, Said Nefissi, s'est félicité du rôle majeur joué par la presse nationale dans la transmission de ce qui se passe réellement en Palestine occupée, notamment suite à l'agression sioniste contre la bande de Ghaza le 7 octobre dernier.

Dans ce cadre, il a mis en avant la cohésion et la grande cohérence entre la couverture par la presse algérienne de ce qui se passe en Palestine et les positions officielle et populaire de l'Etat algérien, soulignant "la presse algérienne était la voix de chaque Ghazaoui et a dévoilé les crimes de l'occupation et le génocide que subit le peuple palestinien depuis presque 7 mois, en plus d'avoir transmis les positions remarquables de l'Algérie envers la Palestine".

"Les médias algériens, ainsi que les positions officielle et populaire ont formé une seule et unique voix qui transmettait avec courage la réalité de ce qui se passe à Ghaza", a-t-il soutenu, mettant l'accent sur le rôle des médias dans la mobilisation de l'opinion publique mondiale pour soutenir le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale.

Dans ce contexte M. Nefissi a évoqué la partialité du système médiatique occidental du côté de l'entité sioniste occupante, et sa dissimulation de ce qui se passe réellement sur le terrain.

A cette occasion, il a salué le mouvement estudiantin dans les universités américaines et européennes contre l'entité sioniste, a-t-il ajouté exprimant son souhait de voir les journalistes du monde entier se mobiliser aux côtés de leurs confrères palestiniens.

De son côté, le chargé d'information et de communication au Mouvement El-Bina, Kamel Gueraba, a mis en avant, dans son intervention, le rôle de la presse nationale dans la bataille médiatique de résistance en Palestine, qui, a-t-il dit, a adapté l'ensemble de ses couvertures et programmes pour faire de la question palestinienne sa première cause.

A cette occasion, il a adressé un message de soutien, de fidélité et d'appui de l'Algérie au peuple palestinien et à la presse palestinienne, qui a payé un lourd tribut pour documenter les crimes de l'occupation sioniste et battre en brèche son récit fondé sur le mensonge et la tromperie.

Les médias libres ont réussi à battre en brèche le récit sioniste fondé sur la désinformation médiatique

Dans une intervention en visioconférence depuis la bande de Ghaza, le chef du bureau de presse à Ghaza, Ismail Al-Thawabta, a évoqué les crimes sans précédent perpétrés par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et les journalistes qui commémorent cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse dans des circonstances "exceptionnelles et très difficiles", en raison de cette agression continue depuis le 7 octobre dernier.

A ce titre, il a rappelé que 141 journalistes sont tombés en martyr, outre les dizaines de journalistes blessés, disparus et arrêtés, dont 20 journalistes identifiés à ce jour, a-t-il dit, soulignant que leurs familles sont ciblées et plus de 200 établissements médiatiques détruits.

Le journaliste palestinien Azzedine al-Rentissi a, pour sa part, mis la lumière sur les crimes commis par l'occupant sioniste à l'encontre des "journalistes confrontés à la mort au quotidien", soulignant qu'ils étaient particulièrement visés, sans protection aucune, surtout dans la bande de Ghaza qui s'est transformée en cimetière pour les journalistes.

Le même intervenant a ajouté que " la presse palestinienne paye le prix de son professionnalisme dans la dénonciation des crimes de l'occupant au vue de l'opinion publique internationale", soulignant l'importance de cette guerre médiatique, contre poids face aux mensonges sionistes visant à maquiller la réalité de la situation sur place".

A la fin des travaux, les journalistes ont eu des interventions concernant le parti pris éhonté des médias occidentaux avec l'entité sioniste dans la couverture de l'offensive de l'occupant sur la bande de Ghaza.