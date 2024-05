Algérie: Laagab baptise deux salles de conférences des stades 'Nelson Mandela' et '5 juillet' de noms de deux défunts journalistes

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a baptisé, vendredi, deux salles de conférences au niveau des stades "Nelson Mandela" (Baraki) et du "5 Juillet" au complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), des noms des défunts journalistes sportifs Mohamed Sellah (Chaîne 1 de la Radio algérienne) et Abdelkader Hamani (Télévision algérienne), à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui coïncide avec le 3 mai de chaque année.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, du Conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, du wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, Abdelwahab Retima, et du président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, Youcef Tazir, en sus de journalistes et des familles des deux journalistes décédés.

Concernant cet événement qui commémore les nobles actions des hommes de presse, le rédacteur en chef de la rubrique sportive au journal Ech-Chaab, Hamed Hamour, a déclaré à l'APS, à propos de la qualité du travail journalistique sportif du défunt Mohamed Sellah que ce dernier comptait parmi "les grands journalistes sportifs algériens, avec une carrière remarquable dans les médias sportifs. J'ai travaillé avec lui et je l'ai côtoyé lors de couvertures de matchs comme la finale de la Coupe d'Afrique des clubs en 1990 entre la JS Kabylie et Nkana Football Club (Zambie), où la JS Kabylie a remporté ce sacre. C'était une riche expérience".

De son côté, la petite-fille du défunt Sellah, Rayane Sellah, a déclaré: "Je tiens à remercier l'Etat algérien pour cet hommage. Mon grand-père était une fierté pour la presse sportive algérienne", ajoutant "Cela fait 5 ans depuis son décès, alors que son nom est toujours présent parmi nous, il aimait son pays d'un amour indescriptible".

Né à Damas (Syrie) en 1936 et décédé en 2018 à l'âge de 82 ans après 50 ans de carrière, le défunt Mohamed Sellah débuta son parcours de commentateur sportif en 1963 à la Radiodiffusion-Télévision algérienne (RTA).

En 1972, il rejoint le service Sport de la Chaîne l de radio à la veille des Jeux africains de Lagos (Nigeria), et a animé plusieurs programmes, en plus d'avoir commenté de nombreuses compétitions continentales et internationales, à l'instar du Mondial de 1982, il a ainsi gagné une grande célébrité pour son style spécial de commentaire.

Quant au défunt Hamani, né le 1er novembre 1926, il a rejoint après l'indépendance la RTA en tant que responsable technique, et y avait mis en place le service Sport (1965/1966).

Durant son parcours professionnel, Hamani avait assuré la couverture de plusieurs manifestations et évènements sportifs, notamment les Jeux olympiques (JO) 1973, 1976, 1980 et le Mondial de 1982, en plus d'être célèbre pour avoir animé le programme "Télé sport" dans les années 1970. Il rendit l'âme en 1984 à l'âge de 58 ans.