Afrique du Sud: Funérailles d'un Stigmate assassiné le 11 mai - Nouveaux détails sur le crime

Johannesburg — "Les funérailles du Père Paul Tatu Mothobi seront célébrées le 11 mai dans notre mission de Pretoria", a déclaré à l'Agence Fides le Père Gianni Piccolboni, se référant au missionnaire stigmate (Congrégation des Stigmates Sacrés de Notre Seigneur Jésus-Christ), originaire du Lesotho, tué en Afrique du Sud le 27 avril dernier (voir Fides 30/4/2024).

Le Père Piccolboni est en mesure de fournir quelques informations supplémentaires sur les circonstances de l'assassinat de son frère. "Le Père Paul était allé rendre visite à la soeur d'un prêtre diocésain à Pretoria, à la demande de ce dernier. La dame était en effet souffrante et le prêtre, un ami du père Paul, lui avait demandé s'il pouvait lui rendre visite pour s'assurer de son état de santé". "Une fois arrivé au domicile de la femme, que le père Paul connaissait parce qu'ils avaient tous deux travaillé pour la Conférence des évêques catholiques d'Afrique australe (SACBC), nous ne savons pas ce qui s'est passé", a déclaré le père Piccolboni. "Ce qui est certain, c'est qu'après avoir tué la femme, les tueurs ont dû forcer le père Paul à monter dans sa voiture et à parcourir plusieurs kilomètres depuis le lieu du crime, avant de le faire s'arrêter sur le bas-côté de la route et de lui tirer une balle dans la nuque. On présume qu'il y avait au moins deux meurtriers, car celui qui l'a tué a dû nécessairement monter dans un autre véhicule conduit par un complice pour s'éloigner du lieu du second meurtre".

Selon le Père Piccolboni, qui a vécu en Afrique du Sud pendant 30 ans et y a subi un vol sur la route, "il est difficile de penser que le motif du meurtre du Père Paul était le vol. Rien n'a été pris à notre confrère, y compris la voiture où son corps a été retrouvé".

Le missionnaire ajoute également qu'"au départ, les deux meurtres n'étaient pas liés, en partie parce que personne n'avait signalé la disparition du père Paul. En fait, deux autres frères de notre mission, en plus de lui, se trouvaient à l'étranger à l'époque. C'est la police qui a découvert son corps le long de la route menant du Cap à Beit Bridge, ville frontalière avec le Zimbabwe, en passant par Bloemfontein, Johannesburg, Pretoria et Polokwane". "Il y a une autre raison pour laquelle les deux meurtres n'ont pas été liés au départ : ils ont eu lieu dans deux juridictions différentes. Deux forces de police différentes enquêtaient l'une sur l'autre. Ce n'est qu'après quelques jours que les faits ont été reliés, grâce notamment au témoignage du frère prêtre de la première victime", conclut-il.

Un crime donc toujours aussi mystérieux que celui du Père William Banda, de la Société St Patrick pour les Missions Etrangères (Kiltegan Fathers), abattu le matin du 13 mars alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe dans la cathédrale de Tzaneen (voir Fides 14/3/2024). Comme le père Paul Tatu, le père Banda était également membre d'une congrégation religieuse originaire d'un autre pays (dans son cas, la Zambie).