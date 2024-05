Burkina Faso: SNC2024 - Mamadou Coulibaly Besmert l'artiste musicien burkinabé qui entend faire « l'éducation par la culture »

Artiste musicien et opérateur culturel burkinabè, Mamadou Coulibaly dit Besmert, oeuvre depuis 2016 sans relâche pour promouvoir l'éducation au Burkina Faso via la culture. À travers son association culturelle, SITALA, il s'est engagé dans la transmission des valeurs culturelles aux jeunes enfants, leur offrant ainsi un accès privilégié à l'art et à la tradition.

Mamadou Coulibaly dit Bermert et son association SITALA entend contribuer à l'éducation des jeunes enfants par la culture. C'est à travers un programme de quatre modules pédagogiques essentiels que sont, la parenté à plaisanterie, la citoyenneté internationale, le civisme et la culture que l'artiste musicien entend atteindre cet objectif. Des fondements qui visent à inculquer aux enfants non seulement l'amour pour leur culture, mais aussi des valeurs sociales et environnementales.

En marge de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) 2024, l'association SITALA a donc réuni un noyau de quarante enfants formés par Mamadou Coulibaly, afin de présenter le fruit de leur travail lors d'une restitution prévue pour le dimanche 05 février 2024 au musée Sogossira SANOU de Bobo-Dioulasso. Cette initiative vise également à offrir une chance aux enfants qui n'ont pas la possibilité de se produire sur les scènes officielles de la SNC.

Au coeur de sa démarche éducative, Mamadou Coulibaly organise une variété d'ateliers, allant de la danse au conte, en passant par le balafon, le djembé et le chant. Ces activités s'adressent à un large éventail d'enfants, qu'ils soient scolarisés ou déscolarisés, offrant ainsi une opportunité d'apprentissage et d'épanouissement à tous.

Parmi les élèves bénéficiant de cette éducation par la culture, on retrouve Palm Alex, élève de 5ème, qui explore les mystères du balafon avec l'association. « Cela, fait deux ans que j'apprends le balafon avec SITALA, aujourd'hui j'arrive à jouer et je peux même prendre part à spectacle », a-t-il confié.

Technicien supérieur du Musée, Salgo Illiassa, souligne l'importance de cette collaboration de longue date avec l'association SITALA. Il témoigne de l'engagement constant de l'association à promouvoir la culture en ces termes : « L'association sitala est une association ami du musée depuis de très longue années qui a toujours accompagné le musée dans ses activités de promotion de la culture, notamment avec la participation des enfants en animant la vie du musée de façon volontaire et gratuite .Alors nous ne pouvons que nous réjouir de cela».

.Mamadou Coulibaly Besmert, visionnaire, aspire à voir émerger de véritables pépites de la culture burkinabé. Il lance un appel vibrant à soutenir la culture, qu'il considère comme une clé essentielle pour l'éducation et le développement harmonieux de la société.

L'initiative de Mamadou Coulibaly Besmert et de l'association SITALA témoigne de la puissance de la culture comme vecteur d'éducation et d'épanouissement pour la jeunesse burkinabé.