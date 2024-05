Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Mai 2024

Burkina Faso : Droits de l’Homme- La junte convoque des diplomates américain et anglais

Le pays a rejeté un rapport de Human Rights Watch (HRW) qui accuse les soldats burkinabè d’exactions contre les civils. Le chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Eric P. Whitaker, a été convoqué jeudi soir par le ministère des Affaires étrangères, a rapporté l’Agence d’informations du Burkina (Aib). Selon l’agence officielle, une autre note verbale a été envoyée au Haut-commissariat du Royaume-Uni au Burkina Faso avec résidence à Accra au Ghana. Ces convocations font suite à la publication d’une déclaration conjointe des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni, reprenant les accusations de massacres de civils, formulées par l’ONG Human Rights Watch (HRW) contre les Forces combattantes burkinabè. Dans la foulée, les autorités de la Transition ont suspendu plusieurs médias internationaux dont Apq pour avoir publié des articles sur ce rapport. (Source : Apa)

Kenya : Lors du prochain Sommet des Leaders des Médias - AllAfrica s'associe à Ubuntu Tribe pour dévoiler l'Ubuntuverse révolutionnaire

L'édition 2024 du Sommet des Leaders des Médias d'AllAfrica, c’est du 8 au 10 mai à Nairobi, au Kenya, mettra en avant des innovations pour tirer parti du paysage médiatique en constante évolution, révolutionné par les technologies émergentes telles que : une approche numérique du débat public, des innovations du Newsroom Innovation Youth Challenge, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et un métaverse spécialisé d'Ubuntu Tribe. Rapporte une note à la presse des organisateurs. Lors de cet événement crucial, indique la note, AllAfrica et le pionnier technologique Ubuntu Tribe présenteront l'Ubuntuverse, une plateforme métaverse de pointe conçue pour combler les cultures et accélérer l'engagement éducatif et technologique à travers l'Afrique. Ce partenariat marque une étape importante dans l'intégration des médias numériques et technologiques, favorisant une nouvelle ère d'innovation et de connectivité. (Source : allafrica.com)

Niger : La liberté de la presse – « En péril » selon Amnesty

La liberté de la presse est « en péril » au Niger depuis le coup d'Etat militaire ayant renversé en juillet 2023 le président élu Mohamed Bazoum, a afirmé vendredi Amnesty International dans un communiqué. L'organisation de défense des droits humains écrit que « l’intimidation et l’arrestation de journalistes travaillant sur le conflit » au Niger où sévissent des groupes jihadistes, mettent « la liberté de la presse en péril ». Amnesty souligne également que « les journalistes s’autocensurent par crainte d’intimidations et de représailles ». « Ce mépris du droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi que du travail des journalistes, se manifeste à un moment où la population a besoin d’informations justes sur le conflit et sur la réponse apportée par les autorités de transition », estime Samira Daoud, chargée de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour l'Ong. (Source : anyame.com)

Tchad : Election présidentielle du 6 mai - Mahamat Déby le président de transition tchadien grand favori

Selon l’Agence France-Presse (Afp), il est le favori de la plupart des observateurs politiques. Cependant, la situation au Tchad est inhabituelle : le président et son premier ministre, Succès Masra, qui était jusqu'à récemment l'un des leaders de l'opposition et que le chef de l'État a nommé premier ministre il y a quatre mois pour impliquer l'opposition dans le processus politique de la transition du pays vers un régime civil, se sont tous deux portés candidats à la présidentielle. Les observateurs examinent deux scénarios possibles. Selon le premier, Mahamat Déby gagnera avec un net avantage en l'absence d'un véritable rival parmi les 9 autres candidats, tandis que la candidature de Succès Masra se révèle être un stratagème pour assurer le maintien du président et du tandem dans leurs postes actuels. (Source :Afp)

Bénin : Criet - 1773 personnes poursuivies pour des faits de cybercriminalité de 2023 à 2024

Le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a présenté le bilan au titre de l’année 2023 et début 2024, de la lutte contre la corruption et la cybercriminalité au Bénin. Selon Mario Mètonou, des avancées sont notées en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité ; et on observe une tendance baissière dans le domaine de la lutte contre la corruption. Sur la Télévision nationale, le procureur de la République a fait le bilan de la lutte contre la corruption et la cybercriminalité au Bénin. Mario Mètonou au cours de l’entretien télévisé, a rappelé le rapport de Transparency international. Lequel indique que de 2022 à 2023, le Bénin a gagné 02 points dans le classement. Sur 180 pays, le Bénin est passé de la 72e place, à la 70e. Quand on fait le même exercice de 2021 à 2023, le Bénin gagne 08 places. « Une belle avancée » selon le procureur, lorsqu’on fait une comparaison par rapport aux voisins de l’Est et de l’Ouest.(Source : acotonou.com)

Gabon : Coopération militaire- Le Président de la Transition échange avec le ministre de la Défense du Nigéria

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema Président de la Transition, a échangé ce jour au palais du Bord de mer avec Dr Bello Mohammed Matawelle, ministre de la Défense du Nigeria. Dans le cadre des accords de coopération bilatérale qui lient le Gabon et le Nigéria , le Chef de l’État et son hôte ont abordé la relance du partenariat militaire qui unit les deux nations. Ces échanges bipartites ont également été l’occasion d'évoquer les aspects de sécurité transfrontalière observés ainsi que l’amélioration du cadre de coopération dans les domaines du pétrole et de la lutte contre le trafic de stupéfiants. (Source : alibreville.com)

Rdc : Affaires militaires - Huit militaires condamnés à mort pour «lâcheté»

Huit militaires congolais, dont cinq officiers, ont été condamnés à mort pour « lâcheté » et « fuite devant l'ennemi », ce vendredi 3 mai par un tribunal militaire à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la rébellion du M23 progresse. L'accusation avait requis la peine de mort contre les onze militaires jugés dans la même affaire, mais le tribunal a acquitté trois soldats du rang, considérant que les faits retenus contre eux étaient « non établis ». Ce sont les premières condamnations à mort prononcées en Rdc depuis la levée du moratoire sur la peine capitale en février dernier. (Source : Rfi)

Sénégal : Distribution d’engrais et des semences - Sonko met fin à la mafia agricole

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé le vendredi 03 mai à la fin du conseil interministériel sur la préparation de la campagne hivernale de production agricole qu’il a présidé à Diamniadio des mesures fortes dont l’implication de l’armée dans le processus de distribution des engrais et des semences. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la digitalisation de l’écosystème des subventions agricoles pour assurer leur traçabilité. (Source : adakar.com)