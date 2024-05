Cote d'Ivoire: Gestion du portefeuille de l'Etat en 2023 - Les entreprises publiques ont versé à l'Etat des dividendes d'environ129 milliards Fcfa

La traditionnelle réunion annuelle d’échange entre le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques, Moussa Sanogo, et les dirigeants sociaux s’est tenue, il y a quelques jours, à l’hôtel Ivotel Plateau, sur le thème : « Bilan 2023 et perspectives en matière de gestion du portefeuille de l’État ». Rapportent des sources proches du ministère et confirmée par la presse locale.

Le ministre a exprimé sa satisfaction quant au travail accompli au cours des dernières années, qui a contribué au renforcement de la gouvernance et à l’amélioration continue de la performance économique et financière de l’État. Selon les services du ministère, le résultat net cumulé des sociétés d’État et des sociétés à participation financière publique majoritaire pour l’exercice 2023, est estimé à 129 milliards Fcfa, soit une hausse de 42 % par rapport à 2022, où le montant s’élevait à 92 milliards Fcfa.

Les entreprises publiques ont réalisé un chiffre d’affaires global de 1 815 milliards Fcfa en 2023, contre 1 688 milliards Fcfa en 2022, soit une augmentation de 8 %. Ces efforts combinés ont permis aux entreprises publiques de verser 52,15 milliards Fcfa à l’État sous forme de dividendes, enregistrant ainsi une variation de +57,2 % entre 2021 (33,2 milliards Fcfa) et 2022.

Bamba Moussa