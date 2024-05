Afrique: Rapport de la FAO - L'Afrique face à la recrudescence de la faim dans le monde

La faim dans le monde s'accentue. C'est ce qu'indique le rapport annuel sur les crises alimentaires de la FAO.

En 2023, plus de 280 millions de personnes étaient en situation de malnutrition aiguë, soit 24 millions de plus qu'en 2022. Touchée à la fois par les conflits, le dérèglement climatique et les chocs économiques, trois facteurs aggravants, l'Afrique n'est pas épargnée par la dégradation de la situation, alors que le continent reste secoué par de graves conflits qui alimentent l'insécurité alimentaire majeure.

Au Soudan, pays plongé dans la guerre, 20,3 millions de personnes ont fait face à un haut niveau d'insécurité alimentaire entre juin et septembre. Et ce qui constitue déjà la plus grande crise alimentaire régionale risque encore de se détériorer.

Au-delà du territoire national, la guerre a des conséquences à l'échelle régionale. Le déplacement de millions de civils en Centrafrique, au Tchad ou au Soudan du Sud vient fragiliser des pays déjà en grande difficulté alimentaire. C'est une projection qui a été produite en septembre dernier, avant l'escalade des violences qui a eu lieu depuis octobre 2023 dans l'est du pays.