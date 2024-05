Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Offs - Pas de vainqueur entre Mazembe et Lupopo, V.Club accroché par Dauphin Noir

La 11e journée du Play-Offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a offert des affichages alléchantes, le 1er mai 2024, journée internationale du travail. Au stade Frédéric-Kibassa-Maliba, le derby de Lubumbashi entre le FC Saint-Eloi Lupopo et le TP Englebert Mazembe s'est soldé sur une égalité d'un but partout. Fily Traoré a ouvert la marque à la 53e minute pour les Corbeaux. Mais, quelques minutes plus tard, le défenseur Madou Zon de Mazembe a malencontreusement détourné un ballon dans ses propres buts, concédant l'égalisation de Lupopo. En dépit de l'expulsion de l'attaquant Horso Mwaku de Lupopo (carton rouge), le score n'a plus bougé.

Au stade de l'Unité de Goma dans la province du Nord-Kivu, l'AS V.Club de Kinshasa a loupé l'occasion de rejoindre le leader Mazembe au classement. Le club vert et noir de la capitale n'a pas pu battre la formation locale d'AS Dauphin Noir. Score de la partie : 1 but partout. Elie Mpanzu, l'homme en forme de V.Club, a ouvert la marque à la 17e minute. Mais Maleta a égalisé à la 29e minute. Ayant la balle de break, Elie Mpanzu a loupé le penalty offert à V.Club à la 90+5e minute, butant sur le gardien de but Jackson Lunanga qui est passé aussi par V.Club. Et au stade des Martyrs à Kinshasa, l'équipe Les Aigles du Congo s'est imposé face au CS Don Bosco de Lubumbashi par 2 buts à 0, grâce à un doublé de l'attention camerounais Djoumekou Ravel Maxwel à la 44e minute et 49e minute sur penalty.

Au classement, Mazembe conserve le leadership avec 19 points, suivi de Maniema Union et ayant le même nombre des points, mais largué à la différence de buts et de matchs joués. Avec 18 points pour 11 matchs joués, V.Club pointe à la troisième en position devant le 4e Lupopo (16 points). Grâce à leur succès, Les Aigles du Congo totalisent 14 points et occupent la 5e place. Dans la suite du classement, l'on retrouve Don Bosco avec 5 points en 9 rencontres. Avant-dernier, Lubumbashi Sport compte 5 points, alors que Dauphin Noir est lanterne rouge du Play-Offs avec 4 points.