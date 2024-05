Congo-Brazzaville: 4e édition de la Traversée du Mayombe - L'OMS Congo annonce son soutien à MCPLC

Les membres de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) espéraient toujours avoir plus d'impact dans l'organisation des prochaines éditions de la Traversée du Mayombe. L'appui annoncé de l'Organisation mondiale de la santé-Congo renforce davantage leur vision d'aller le plus loin possible dans le dépistage et la sensibilisation de la population au diabète, un réel problème de santé publique.

La 4e édition de la Traversée du Mayombe se tiendra du 18 au 24 mai. Au-delà de performance physique qui consiste à parcourir Pointe-Noire-Brazzaville à pied se cache un enjeu de santé publique : celui de prévenir le diabète qui fait des ravages à travers le monde. En Afrique, les derniers chiffres parlent de 54% qui vivent avec la maladie sans le savoir. Il faut dépister. Mais MCPLC ne gagnera pas son combat seul. Il faut l'appui des partenaires spécialisés en la matière.

C'est ainsi que lors de la 3e édition, elle a reçu le soutien de Diabaction Congo. Celui de l'OMS Congo pour la 4e édition donne plus d'ampleur au projet. « Organiser une telle marche ne peut qu'être quelque chose de salutaire parce que l'inactivité physique va nous conduire vers le diabète. L'OMS Congo reste sensible à cette initiative qui permet de lutter contre la maladie. On sera toujours là pour accompagner cette association car une telle initiative, où on va dépister, sensibiliser par l'action physique ne peut qu'être encouragée », a déclaré Dr Christian Boueya, administrateur chargé de la promotion de la santé au bureau de l'OMS-Congo.

L'OMS Congo a garanti sa participation à la 4e édition et a promis avec les moyens dont elle dispose de permettre à MCPLC de relever le défi. « Pour faire le dépistage, on a besoin de quelques appareils et des bandelettes. Nous ferons un effort d'accompagner cette association en apportant des intrants », a assuré le représentant de l'OMS-Congo.

Franc Mpassi, le secrétaire général de Diabaction Congo, est plus que convaincu qu'avec l'apport de l'OMS Congo, beaucoup de choses seront faites sur le terrain. Dans le pacte mondial contre le diabète de l'OMS, la première recommandation d'unir les parties prenantes pour la même cause a été respectée. « Nous apprécions avec beaucoup de gratitude l'apport de l'OMS qui va nous permettre cette année de pouvoir dépister près de 1000 personnes à Madingou, dans le département de la Bouenza. Nous marchons pour la cause. Et la cause est celle du diabète. Notre premier objectif étant de faire la promotion du sport comme outil de prévention. Le deuxième, c'est faire le dépistage », s'est félicité Rodrigue Dinga Mbomi, président de MCPLC.