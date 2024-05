Algérie: Le Front El Moustakbal appelle à élever l'action politique à la hauteur de la dynamique que connait l'Algérie

ANNABA — Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a appelé samedi à Annaba à "élever l'action politique à la hauteur de la dynamique que connait l'Algérie à tous les niveaux".

Animant un meeting populaire au palais de la culture, Mohamed-Boudiaf en présence des cadres et militants de son parti, M. Boutbig a indiqué que "la dynamique que connait l'Algérie vise à raffermir sa place économique et sécuriser sa souveraineté ainsi qu'à renforcer le front social et en consolider les acquis".

Il a également souligné que la classe politique est invitée aujourd'hui à "s'impliquer dans cette dynamique par la diffusion de la conscience sociale et la formation d'une génération imbibée d'une forte volonté de préserver et de valoriser les acquis réalisés".

Le président du Front El Moustakbal a considéré que l'Algérie a concrétisé beaucoup de réalisations et a opéré plusieurs réformes "que tous doivent valoriser par l'adhésion aux efforts qui consolident la mobilisation populaire en faveur de la sécurité et la stabilité du pays".

M. Boutbig a relevé que l'adhésion aux efforts de préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie "doit se traduire sur le terrain par une volonté populaire forte reflétant la mobilisation des Algériennes et Algériens pour le pays et ses institutions par une large participation à la prochaine échéance électorale".