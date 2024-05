Algérie: Ouverture de la 10e édition du Forum africain de l'investissement et du commerce

ALGER — Les travaux de la 10e édition du Forum africain de l'investissement et du commerce (AFIC10) ont débuté, samedi à Alger, sous le thème "AFIC10 : la route vers le marché africain", avec la participation de plus de 250 investisseurs et hommes d'affaires de 39 pays.

La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est déroulée en présence du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du Secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, El Hadi Bakir, de représentants de plusieurs départements ministériels et du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que de responsables d'organisations patronales.

La séance d'ouverture a également vu la participation du représentant du Secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Chawki Jebali, du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi Ould Tah, du Directeur du développement économique et du commerce à la Commission de l'Union Africaine, Djamel Ghrib, et de représentants de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Le Forum, organisé en collaboration avec des organismes africains, arabes et internationaux, se déroule avec la participation de près de 800 participants en lien direct avec le secteur économique, notamment les domaines de la production et de l'investissement.

Des rencontres bilatérales (B2B) sont prévues, à cette occasion, pour renforcer le partenariat et la coopération entre les différents acteurs, en sus de visites de structures, d'usines et d'entreprises en Algérie, pour découvrir leurs atouts et les possibilités de partenariats et d'échange d'expertises.