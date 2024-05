Algérie: Le RND salue la stratégie de l'Etat pour le développement de l'agriculture dans le Sud du pays

EL-OUED — Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a salué, samedi depuis la wilaya d'El-Oued, la stratégie de l'Etat portant développement des activités agricoles dans le Sud du pays.

Intervenant lors d'un meeting populaire composé des partisans du RND tenu à la Maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi", M. Yahi a souligné que "la démarche visant la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire du pays en denrées de large consommation, intervient en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"Le programme agricole biennal (2024-2025) s'articulant sur le développement des investissements, dont le mégaprojet de partenariat algéro-qatari pour la production du lait en poudre et de la viande rouge devrait impulser le développement de l'économie nationale, se libérer graduellement de la rente pétrolière et générer de richesses et des postes d'emploi", a affirmé le SG du RND.

Il a soutenu que "la stratégie agricole tracée, entamée dans les régions du Sud du pays, est appelée à réaliser, à la faveur des potentialités humaines et matérielles mobilisées à cet effet, l'autosuffisance alimentaire escomptée".

Le SG du RND a, dans ce cadre, mis en valeur les acquis sociaux atteints par l'Etat, grâce, a-t-il dit, à la sérieuse prise en charge des préoccupations des couches sociales moyenne et vulnérable tendant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens portant notamment augmentation des pensions et des allocations aux retraités, des salaires des travailleurs, et l'approbation de l'allocation de chômage au profit de plus de deux (2) millions de personnes, ainsi que l'intégration de plus de 300.000 titulaires de contrat pré-emploi.

M. Yahi a indiqué, à ce titre, que le RND soutient la stratégie de dialogue et de consultation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux pour examiner toutes les questions socioprofessionnelles soulevées.

Il a, dans le même sillage, estimé que les organes de presse sont tenus de contribuer à la réussite de l'échéance électorale présidentielle par la sensibilisation des citoyens sur l'importance de cet évènement national et les défis y afférents, appelant à renforcer la cohésion nationale entre les fils du pays et d'éveiller la conscience sociétale à l'effet de faire face et mettre en échec toutes campagnes ennemies et tendancieuses.