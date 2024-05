Algérie: Le président de la République appelle à la réforme de l'OCI

BANJUL — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, samedi à Banjul (Gambie), à revoir la gouvernance de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et à réaliser les réformes nécessaires conformément à la décision adoptée à l'initiative de l'Algérie.

Dans une allocution prononcée en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors du 15e Sommet de l'OCI, le président de la République a appelé à "revoir la gouvernance de l'Organisation de la coopération islamique" et à "réaliser les réformes nécessaires conformément à la décision adoptée à l'initiative de l'Algérie", afin de "lui permettre d'atteindre ses nobles buts, de relever les défis multidimensionnels et de défendre les causes justes pour lesquelles elle a été créée, la cause palestinienne en tête".

Le président de la République a conclu son allocution en affirmant que l'OCI "se trouve à un moment charnière où elle doit assumer sa responsabilité devant l'histoire". Notre organisation "doit faire face aux dangers et relever les défis imposés par la conjoncture critique que traverse la nation musulmane et prendre les positions et les décisions qui reflètent véritablement les aspirations et les espoirs de ses peuples", a-t-il soutenu.