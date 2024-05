Algérie: Près de 2.000 logements de fonction prochainement au profit des imams

M'SILA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Melmehdi, a affirmé samedi à M'sila que son département ministériel a obtenu l'accord du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la réservation de près de 2.000 logements de fonction au profit des imams à travers le pays.

"Le président de la République a donné à la fin de la semaine passée son accord définitif pour assurer des logements de fonction pour environ 2.000 imams, dans une première phase, sur un total de 4.900 dossiers transmis aux autorités supérieures du pays", a indiqué M. Belmehdi en marge de la cérémonie organisée à la maison d'hôte de la wilaya de M'sila en l'honneur des lauréats d'Idjaza de Qiraa (psalmodie) du Saint Coran.

"Cette décision sera concrétisée en coordination avec les deux ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et vient satisfaire les demandes faites par les imams à ce propos, traduisant le soutien de l'Etat au secteur des affaires religieuses en général et aux imams en particulier", selon M. Belmehdi.

"Ces mesures décidées pour le secteur s'ajoutent à une série de décisions prises dernièrement dont le statut de l'imam lui permettant d'assurer pleinement son rôle et ses missions sociales et religieuses", a ajouté le ministre.

Dans un autre contexte, le ministre a indiqué qu'il a été décidé de créer prochainement une instance nationale de l'Iqraa à diriger par d'éminents spécialistes en Iqraa dont la mission sera d'étudier et d'agréer les Idjazate des chouyoukh en Iqraa.

Il a également souligné que la création de cette instance vient poursuivre le travail des instances de wilaya de l'Iqraa et leurs progrès dans le domaine de la psalmodie du Saint Coran attestés par l'obtention par des Algériens des premiers prix de 20 concours internationaux.

L'Algérie, a ajouté M. Belmehdi, "vit une renaissance des sciences du Coran et de son enseignement à la faveur de l'intérêt et du suivi des autorités supérieures du pays à leur tête le président de la République qui encourage tout ce qui se rapporte au Saint Coran".

Le ministre a posé au cours de sa visite de travail et d'inspection la première pierre d'une école Coranique à Maâdhid.

Au chef-lieu de wilaya, il a inspecté le projet de l'école Coranique de la mosquée Ennasr et a présidé la distinction de 34 lauréats d'Idjaza de Qiraa avant de poser la première pierre de deux mosquées et d'une école Coranique à Boussaâda et d'inaugurer à El Kherza dans la commune de Sidi Amer une section de la Zaouïa Athmania Rahmania.

