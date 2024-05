Algérie: Cérémonie de clôture du concours national de promotion de l'innovation dans les établissements d'enseignement

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé, samedi à l'Institut national de recherche en éducation (INRE), la cérémonie de clôture du concours national de promotion de l'innovation dans les établissements d'enseignement, organisé en coordination avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à consacrer la culture entrepreneuriale et l'innovation dans le secteur, encourager son développement dans divers domaines éducatifs, ancrer la culture entrepreneuriale dans le milieu scolaire et dans l'esprit des élèves, leur inculquer les rudiments de la pensée économique et élargir leurs connaissances.

A cette occasion, le ministre a inauguré le premier incubateur d'affaires dans le secteur de l'éducation nationale, "INCUBEDUC_INRE", au siège de l'INRE, où il a souligné que ce concours est "le premier du genre dans le secteur de l'Education nationale en Algérie dédié aux start-up".

Ce concours vise à encourager l'innovation dans divers domaines éducatifs, tels que la pédagogie innovante, la création de contenus éducatifs innovants et de moyens pédagogiques utilisant les technologies numériques et la gestion du système éducatif, et ce "conformément aux orientations des hautes autorités du pays pour créer des entreprises privées capables d'apporter un plus à l'économie nationale".

%

A ce titre, le ministre a rappelé que le président de la République avait exprimé, à maintes occasions, sa "forte volonté politique de développer les domaines de l'innovation et de relancer les start-up, qui constituent un défi majeur dans la matrice des priorités nationales visant à renforcer la cadence du développement économique".

Il a également salué "les projets innovants présentés au concours par les starts-up, pour relever le "défi numérique-pédagogique", faisant état de "la sélection de 12 projets sur un total de 77 projets innovants proposés dans le domaine de l'éducation, ayant été évalués par une commission de l'Institut national de recherche en éducation (INRE), avec la participation de différentes catégories (élèves, étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs permanents)".

Par ailleurs, un accord a été signé à cette occasion, entre l'INRE et l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) relevant du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Au terme de la cérémonie, des lauréats du concours ont été distingués, dont la plus jeune participante, une collégienne, pour un projet d'une plateforme numérique de prestations de l'enseignement privé dans les différentes spécialités, ainsi que des membres de la commission de l'INRE, qui a supervisé l'opération de sélection des meilleurs projets innovants.