Algérie: Le président de la République appelle l'OCI à contrer l'islamophobie

BANJUL — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, samedi à Banjul (Gambie), à adopter une approche globale et cohérente pour contrer l'islamophobie, qui cible constamment et quasi-systématiquement les communautés musulmanes, et contrecarrer les tentatives de saper les fondements de la nation musulmane.

Dans une allocution prononcée en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le président de la République a insisté sur "la nécessité d'adopter une approche globale et cohérente pour contrer l'islamophobie, qui cible constamment et quasi-systématiquement les communautés musulmanes, et contrecarrer les tentatives de saper les fondements de la nation musulmane sous de faux prétextes, qui prennent parfois pour couverture et justification fallacieuses la liberté d'opinion et d'expression".

Le président de la République a, à ce propos, souligné "le rôle de l'Organisation de la coopération islamique et de ses Etats membres dans la consécration de l'engagement collectif à défendre les lieux saints de la Nation musulmane, à travers une action collective d'urgence par tous les mécanismes disponibles afin que notre Organisation puisse assumer sa responsabilité historique, juridique et morale", ce qui lui permettra de "contribuer au façonnement de l'ordre international, qui connaît des développements profonds et rapides, et de remédier ainsi à la marginalisation historique du groupe islamique", a-t-il dit.

Et d'ajouter : "l'engagement collectif des Etats musulmans à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme et à bannir le discours de haine doit s'accompagner en contrepartie de la lutte contre le discours de haine et l'extrémisme ciblant les fondements de la nation musulmane, de manière à garantir la promotion des valeurs de coexistence et la culture d'ouverture et de tolérance consacrées dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée à l'initiative de l'Algérie".