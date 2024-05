Algérie: Mines d'or - La promotion de l'investissement examinée avec une délégation de l'Organisation algérienne de l'or et des bijoux

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, samedi, au siège du ministère, une délégation de l'Organisation algérienne de l'or et des bijoux, conduite par son président M. Aissa Ameghchouche, avec lequel il a évoqué les relations de coopération entre les établissements du secteur minier et l'Organisation, ainsi que les moyens de promouvoir l'investissement dans la production aurifère, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée en présence de cadres du ministère, ajoute la même source, précisant que les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre les établissements du secteur minier et l'Organisation algérienne de l'or et des bijoux, notamment commerciales avec l'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR).

Les opportunités de coopération avec les institutions du secteur minier, à l'instar de l'Entreprise d'exploitation des mines d'or (ENOR), ont également été examinées, en vue de promouvoir l'investissement et de participer aux opérations de recherche, d'exploration et de production aurifère.

M. Ameghchouche a, quant à lui, présenté, à cette occasion, un exposé sur les activités de l'organisation, créée en 2019, qui visent à promouvoir le secteur de l'or en Algérie, à restructurer et à organiser le secteur de la joaillerie et des bijoux précieux, à ajuster les lois régissant ce secteur, et à encourager et à motiver les jeunes à accéder à ce domaine, conclut le communiqué.