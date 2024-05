Ile Maurice: «Les meetings du 1er-Mai sont une formule totalement dépassée pour l'île Maurice moderne»

Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate, estime que les meetings du 1er-Mai sont devenus «caducs» aujourd'hui et que les Mauriciens ont mieux à faire que de se déranger, d'entrer dans un autobus, d'aller se mettre debout au soleil pour écouter des politiciens assis sous une tente, à l'abri des intempéries et avec une bouteille d'eau à portée de main. «Ce n'est plus la formule voulue par les Mauriciens. J'ai remarqué que tous les partis politiques sont obligés de donner des bribes extraordinaires, on appelle ça des bribes, pour que les gens se dérangent et viennent aux meetings.»

Il espère que l'an prochain, tous les partis politiques en finissent avec les meetings du 1er-Mai et qu'à la place, des évènements comme un Family Day soient organisés pour les travailleurs, comme il le fait dimanche dans la demeure de sir Gaëtan Duval à Grand-Gaube, qui dispose d'une cour de quatre arpents. «Je le redis, les meetings du 1er- Mai sont une formule dépassée pour l'île Maurice moderne».

Par rapport aux mesures annoncées par l'alliance de l'opposition lors de son meeting du 1er-Mai au cas où elle serait élue aux prochaines législatives, le leader du PMSD a souligné qu'une loi anti-transfuge a notamment été annoncée alors que cette alliance vient d'accepter les démissionnaires du PMSD, qui sont somme toute des transfuges. «C'est bien confusing. Plusieurs annonces ne font pas très sérieux», a-t-il souligné en évoquant la tenue dans l'après-midi (NdlR : hier) d'une réunion du parti pour voir les implications fiscales de ces annonces faites par l'alliance Ptr/MMM/ND.

Par rapport à la journée portes ouvertes de dimanche, évènement organisé annuellement depuis 1996, il a souhaité qu'elle attire plus de monde que d'habitude. Dans ce contexte, lui et ses proches ont tout mis en oeuvre pour accueillir convenablement le public, soit l'aménagement d'aires de stationnement, la piscine ouverte aux nageurs avec des sauveteurs pour parer à tout accident, un food-court disponible et aussi du karaoké.