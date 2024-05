Ile Maurice: On sent déjà le souffle d'une très vilaine campagne

Cadavre déterré à Londres, deepfakes visant des dirigeants de l'opposition principalement Navin Ramgoolam, vidéos-porno créées grâce à l'intelligence artificielle et un homme racontant comment il accueillait chez lui l'épouse d'une VVIP victime de violence domestique. Voilà qu'on sent déjà, depuis le 1er mai, le souffle d'une vilaine campagne électorale appelée à dépasser de loin les vilaines séquences de celle de 1983.

Effectivement, en 1983 il n'y avait pas de médias électroniques encore moins l'intelligence artificielle. On assista quand même à la distribution de milliers de photos pornographiques en noir et blanc mettant en cause l'épouse d'un futur nominé à la tête même du pays. Cette campagne de photos contribua à entamer la crédibilité d'un parti qui entendait reconstruire le pays sur de nouvelles bases.

Chaque campagne depuis 1967 a été marquée par des coups spectaculaires visant à endommager les chances électorales d'un parti ou d'un autre mais l'édition de 2024 pourrait être la plus vilaine de toute notre histoire politique grâce surtout à l'utilisation des médias électroniques.

Le discours du Premier ministre prononcé à l'occasion de la Fête du travail et la conférence de presse tenue par Sherry Singh sont annonciateurs d'un époustouflant spectacle de feux d'artifice dans le ciel mauricien. Pravind Kumar Jugnauth (PKJ) a annoncé davantage de révélations sur Navin Ramgoolam et Sherry Singh présenté comme maharajah. Il est vrai que l'ancien mignon de Lakwizinn dont le père est né en Inde a prétendu être de descendance royale. Venu s'installer à Maurice, le papa se fit employer comme attendant dans un magasin d'électroménager à Port-Louis. Mais on apprend dans le Mahabharata que des princes se déguisent souvent en paysans ou ouvriers. Donc le sang royal de Sherry Singh ne devrait pas être contesté. Mais le leader du MSM a tout l'air de faire une raillerie piquante sur les origines de l'ancien blue-eyed-boy du MSM.

Mais ce n'est pas tout. PKJ promet bien des dossiers d'ordre financier sur Monsieur et Madame Singh. Rien n'est impossible en politique et il se peut que PKJ cherche plutôt à intimider Sherry Singh afin que ce dernier ne prenne pas d'initiatives contre la famille Jugnauth. Mais il se peut aussi que, disposant d'énormes moyens d'investigation financière à Maurice comme à l'étranger, PKJ sorte éventuellement des dossiers hautement préjudiciables à Sherry Singh.

Ce dernier n'a pas manqué de réagir vivement. Le lendemain même du discours de PKJ, l'ancien homme fort de Mauritius Telecom venait avec trois questions adressées à PKJ, formulant des allégations sur des transactions financières à Londres. Du point de vue purement tactique, Sherry Singh pourrait bien lui aussi se livrer à un exercice d'équilibre de la terreur. Il lance un avertissement à PKJ et lui dit : Voilà à quoi tu dois t'attendre si tu franchis la ligne. Compte tenu de cet exercice d'équilibre de la terreur, il se peut finalement que les hostilités soient contenues et qu'aucun cadavre ne soit déterré à Londres.

Toutefois, si PKJ et Sherry Singh étaient vraiment engagés dans une guerre de destruction mutuelle, rien n'empêcherait le descendant de maharajah d'émerger comme l'un des principaux personnages sur la scène politique. Il pourrait bénéficier du goodwill des partisans de l'opposition tentés de souscrire au principe de «l'ennemi de mon ennemi est mon ami». Les munitions portées sur la place publique dont le cadavre de Londres seraient évidemment utilisées par les partis de l'opposition.

Dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire pas de belligérance entre PKJ et Singh après les premiers coups de semonce, toute l'artillerie du MSM serait dirigée sur Navin Ramgoolam. Et c'est dans cette direction qu'on sent le souffle d'une vilaine campagne. En interdisant les drones et paralysant le service du tramway le 1er mai, PKJ a montré comment il maîtrise parfaitement l'utilisation de l'appareil d'État dans son combat politique.

Le MSM a pris naissance dans le pouvoir en 1983 et c'est incontestablement le parti le plus efficace que le pays ait connu dans le contrôle et l'application des ressources de l'Etat.

Les responsables de communication du MSM pour leur part maîtrisent parfaitement les outils engendrés par les technologies de l'information et de la communication. Ils battent de loin les «zouvriers» de l'opposition.

L'équipe bien rodée du MSM ne va pas se faire prier pour créer des deepfakes les uns plus dévastateurs que les autres. Pour les seniors qui ne sont pas exposés aux outils électroniques dernier cri, il y a toujours la MBC de bhai Anooj Ramsurrun transformée en plus important outil de propagande de toute son histoire. Aucun doute que ce beau monde ne serait pas réfractaire à l'idée de play it dirty - very dirty même - jusqu'à la proclamation des résultats des élections générales.