Maroc: La troisième édition de Tamuda Bay Eco Triathlon, du 10 au 12 mai à M'diq

Casablanca — La troisième édition de Tamuda Bay Eco Triathlon aura lieu du 10 au 12 mai à M'diq, avec la participation de 850 athlètes nationaux et internationaux, ont annoncé jeudi soir les organisateurs.

"Bien plus qu'une compétition sportive, le Tamuda Bay Eco Triathlon est un engagement en faveur de l'environnement et du développement durable", ont souligné les organisateurs, lors d'une conférence de presse à Casablanca, avant d'assurer que ce rendez-vous privilégié capitalise sur une forte notoriété, s'adjugeant aujourd'hui le 1er rang en Afrique et figurant dans le Top 10 de la Méditerranée.

Outre les compétitions inscrites dans le programme habituel du triathlon à savoir une épreuve de natation en eau libre, une épreuve de vélo de montagne et une épreuve de course à pied en sentier, au menu également une course pour personnes à mobilité réduite afin d'encourager la pratique du sport pour tous.

Pour le directeur du Tamuda Bay Eco Triathlon, Othmane Benhalima, cette édition se démarque des précédentes par le nombre important de participants représentant 20 pays, dont 35% des femmes.

Et pour encourager la pratique de ce sport d'endurance, il a fait état de la programmation d'une course avec la participation de 150 enfants de la région, avant de noter que le parcours a été tracé de manière à permettre aux participants de découvrir les paysages magnifiques situés entre les montagnes du Rif et les plages de la Méditerranée.

Il a aussi affirmé que cette édition propose pour la première fois au Maroc et en Afrique un service de transport des vélos pour encourager le covoiturage et réduire l'empreinte carbone, expliquant que cette initiative vise à faciliter la participation des passionnés de cyclisme à cet événement tout en promouvant une mobilité durable.

Pour sa part, Kaoutar Bendoumou, présidente de l'association Al Amal pour le sport et le développement durable, organisatrice de cet événement, a fait savoir que cette édition sera marquée par l'organisation d'opérations de sensibilisation en faveur des écoliers pour les inciter à pratiquer le sport, précisément les élèves d'une école primaire dans le village Al Kouf dans la région du Barrage, outre la distribution de 100 équipements sportifs complets.

Elle a aussi mis en avant l'importance de cette compétition sportive éco-responsable dans la promotion du tourisme dans la région ainsi que le développement durable.

A noter enfin que cette édition sera marquée par la mise en place de stations de tri sélectif pour faciliter la gestion des déchets générés par le ravitaillement et les repas après la fin de la course.