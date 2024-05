Maroc: Cérémonie de remise du 2e Prix 'Al Qods Acharif' d'excellence journalistique le 7 mai à Rabat

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif organise, mardi prochain à Rabat, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la deuxième édition du Prix "Al Qods Acharif" d'excellence journalistique dans les médias de développement.

Cet évènement, initié en collaboration avec l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) de Rabat et l'Institut de l'Information moderne de l'Université d'Al-Qods, sera marqué par la tenue d'un colloque scientifique sur "La situation du journalisme et des journalistes dans les zones de conflit - Al Qods et Palestine comme exemple", avec la participation de professionnels des médias et de chercheurs marocains et palestiniens, indique un communiqué de l'Agence.

Lors de cette seconde édition, qui porte le nom de l'ancien directeur de Laâyoune TV, feu Mohamed Laghdaf Eddah, un hommage sera rendu à la mémoire du journaliste palestinien feu Mahmoud Maarouf, souligne la même source.

De même, la médaille du courage et de bravoure, décernée par l'Observatoire de "ARRIBAT " pour l'observation, le suivi et l'évaluation relevant de l'Agence, sera attribuée aux journalistes ayant consentis des sacrifices pour la défense des valeurs de liberté et de justice, précise le communiqué, notant qu'une subvention en guise d'appui à la liberté des médias et de la presse en Palestine sera également remise à deux institutions médiatiques désignées depuis Al Qods par l'équipe de l'Observatoire.

À rappeler que la création ce Prix s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par l'Agence à la consolidation de la dimension humanitaire, sociale et solidaire dans son action, en droite ligne des Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, consistant à mobiliser tous les efforts pour soutenir les Palestiniens et leurs institutions.

L'Agence entend, à travers ce Prix, consacrer la prise de conscience des générations montantes sur la cause palestinienne, et inciter les étudiants en journalisme et en communication au Maroc et en Palestine à initier des études et recherches sur la réalité et l'avenir d'Al-Qods, en consécration des efforts consentis par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif dans les domaines social, économique et humanitaire.