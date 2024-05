Maroc: SIEL 2024 / Le SGG place sa participation sous le thème 'un arsenal juridique renouvelé - Pilier de politiques publiques efficientes'

Rabat — Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) participe à la 29ème édition du Salon international de l'Édition et du Livre (SIEL), qui se tiendra à Rabat, du 09 au 19 mai, avec un stand placé sous le thème "un arsenal juridique renouvelé : pilier de politiques publiques efficientes".

A travers sa participation à cette manifestation culturelle, le SSG vise à créer un cadre de réflexion et d'échange de visions autour des questions juridiques d'actualité résultant du développement continu du système législatif national, en réponse, d'une part, aux exigences des politiques générales de l'État sur les plans économique et social, en harmonisation de l'arsenal législatif et réglementaire national avec les engagements internationaux du Maroc, d'autre part, indique un communiqué du SSG.

Le SIEL constituera également l'occasion de s'ouvrir sur des compétences nationales, des experts et des chercheurs, en vue de contribuer au débat sur des questions juridiques actuelles, notamment la loi et la digitalisation, l'actualisation du système juridique national, ainsi que l'éthique de l'usage de l'intelligence artificielle et la nécessité de sa réglementation, précise la même source.

Outre la contribution à l'enrichissement du débat sur un certain nombre de questions relatives à l'amélioration de la qualité du système juridique, à travers l'organisation de conférences et d'ateliers thématiques, le stand du SGG sera consacré à l'exposition des dernières publications dans le domaine juridique pour renforcer l'accès à l'information juridique.

Le stand sera aussi un espace d'interaction avec les visiteurs du Salon des différentes franges sociales, ajoute le communiqué, notant que le SGG veillera à mettre à disposition des visiteurs les moyens d'accès et d'intermédiation nécessaires pour les personnes en situation de handicap et à assurer une traduction en langue des signes pour l'ensemble de ses activités.