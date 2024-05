Cameroun: Marc Brys de retour à Yaoundé après sa tournée en Europe

Le coach des lions indomptables, Marc Brys, et son staff ont regagné Yaoundé après une tournée en Europe. Leur retour a été marqué par une réception à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen par le conseiller technique du ministère des sports et de l'éducation physique, Cyrille Tollo. De plus, une réunion de conciliation est prévue entre le ministre des sports, le président de la Fecafoot Samuel Eto'o Fils et Marc Brys dans les prochains jours.

Après une série de rencontres et de séances d'entraînement en Europe, le coach des lions indomptables, Marc Brys, et son staff ont finalement regagné Yaoundé. Leur retour dans la capitale camerounaise a été accueilli avec enthousiasme, symbolisant le début d'une nouvelle phase dans la préparation de l'équipe nationale.

L'arrivée de Marc Brys et de son équipe à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen a été marquée par une cérémonie chaleureuse, organisée en leur honneur. Le conseiller technique du ministère des sports et de l'éducation physique, Cyrille Tollo, était présent pour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue. Cet accueil témoigne de l'importance de leur mission et de l'attention particulière accordée au développement du football au Cameroun.

Parallèlement à leur retour, des informations ont filtré concernant une réunion de conciliation prévue dans les prochains jours. Cette réunion, qui réunira le ministre des sports, le président de la Fecafoot Samuel Eto'o Fils et Marc Brys, vise à résoudre les éventuels différends et à tracer la voie à suivre pour l'avenir de l'équipe nationale.

La réunion, qui se tiendra dans les locaux du ministère des sports à Yaoundé, s'annonce cruciale pour l'avenir du football camerounais. Elle offre une opportunité unique de mettre fin aux querelles et aux tensions qui ont pu surgir ces derniers temps et de réaffirmer l'engagement de toutes les parties envers l'excellence sportive et la réussite de l'équipe nationale.