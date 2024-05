Tchad: Divisions en France entre Mahamat Deby et Succès Masra

La présidentielle au Tchad divise la France entre Mahamat Idriss Deby et Succès Masra. Les alliances politiques et les intérêts stratégiques se mêlent dans une atmosphère complexe où la stabilité et les droits démocratiques sont en jeu.

Le président Emmanuel Macron semble pencher en faveur de Mahamat Deby, successeur du défunt président Idriss Deby, dont la candidature a été soutenue après des rencontres à l'Élysée. Cette position suscite des controverses, car elle témoigne d'un soutien à une transition jugée antidémocratique par de nombreux observateurs.

La France, traditionnellement influente au Tchad, voit ses choix politiques scrutés de près. La DGSE, service de renseignement extérieur, semble soutenir Mahamat Deby, perpétuant ainsi une relation de proximité entre la France et la famille Deby, malgré les critiques sur la légitimité de cette succession.

Cependant, pour certains diplomates français, Succès Masra représente une alternative plus favorable. En tant qu'ex-opposant et Premier ministre, Masra incarne le désir de changement et d'alternance politique, en rupture avec les décennies de règne des Deby père et fils.

Le dilemme de la France réside dans sa politique étrangère au Sahel, où elle doit jongler entre soutenir des dirigeants issus de coups d'État et promouvoir la démocratie. Cette ambivalence se reflète dans ses choix au Tchad, où la stabilité est un impératif, mais où la légitimité démocratique est également cruciale.

Sur la scène internationale, la position de la France au Tchad est observée de près, en raison de son rôle historique et de ses intérêts économiques et sécuritaires dans la région. Les élections présidentielles du 6 mai 2024 seront donc un test crucial pour la politique étrangère française en Afrique.