Sénégal: Ousmane Sonko, Premier ministre - « Désormais, les ressources et les moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent »

Le Premier ministre sénégalais a annoncé, que les moyens financiers dégagés dans le cadre de la politique agricole vont profiter aux producteurs.

« Désormais, les ressources et les moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Nous nous y engageons à partir de cette campagne qui doit être l'amorce des ruptures en matière d'organisation et de procédures », a fait savoir Ousmane Sonko, à l'ouverture du conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2024. Le gouvernement mise sur un secteur primaire fort notamment une agriculture moderne et performante pour assurer le développement inclusif « Désormais, l'agriculture devra mieux jouer son rôle dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, la lutte contre l'émigration irrégulière et l'éradication progressive de la pauvreté », a-t-il déclaré. Pour ce faire, le Premier ministre a annoncé des ruptures dans les mécanismes de subventions, de financements et de ciblage des bénéficiaires, regrattant que les importants moyens financiers dégagés n'ont pas eu les effets attendus. Donnant l'exemple des quatre dernières années (2020, 2021, 2022, 2023), il a indiqué que 310 milliards de FCfa ont été alloués à l'agriculture.

Pour plus d'efficacité et une meilleure productivité, Ousmane Sonko a indiqué que des efforts seront déployés pour mieux organiser les producteurs dans la mise en place du matériel et des intrants. Le chef du gouvernement a annoncé, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif organisationnel, la digitalisation du système de distribution des intrants agricoles et leur sécurisation par les forces de défense et de sécurité. Il a annoncé également des sessions de renforcement de capacités sur les nouveaux schémas de financement du secteur agricole.

« A terme, des mécanismes innovants de financement comme le crédit-bail pour l'acquisition du matériel agricole et le nantissement des stocks seront instaurés dans les banques locales domiciliataires des ressources de l'Etat sous couvert de la garantie souveraine ou des fonds de garantie mis en place par l'Etat », a affirmé le Premier ministre.

Et d'ajouter : « cette approche innovante permettra de réguler les marchés, d'assurer un prix rémunérateur aux producteurs et de garantir le remboursement des crédits ». Ainsi, l'Etat veut à travers une approche chaine de valeur, assurer des débouchés aux producteurs agricoles par la promotion de « champions nationaux pour la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles ». Reconnaissant l'ampleur de la tâche pour réussir le pari de la transformation de l'agriculture sénégalaise, le Premier ministre appelle à « un élan patriotique » de l'ensemble des acteurs.

En dépit des efforts fournis par l'Etat depuis de nombreuses années, le Sénégal dépend encore des importations pour couvrir ses besoins alimentaires en produits de base (riz, maïs, blé, oignon, pomme de terre, etc.,).