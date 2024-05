Madagascar: Pour un journalisme responsable

"La presse au service de la planète : Crise environnementale et urgence du journalisme", est le thème de la journée de la presse, cette année.

Un thème choisi par les Nations unies pour souligner l'importance du journalisme, du rôle du journaliste et de la liberté de la presse dans le contexte de la crise environnementale mondiale. Comme le note Harimbola Monica Rasoloarison, présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), le journaliste a un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

Il appartient au journaliste, aux médias, de contrer la désinformation, d'informer correctement, de sensibiliser et mobiliser le public sur les enjeux de ce phénomène mondial. Il est du devoir de la presse, également, de dénoncer les illégalités, les dérives et abus. Dans un monde dominé par l'anarchie des informations partagées à tout vent sur les réseaux sociaux, le journaliste, la presse se doivent d'être un garde-fou. Ceci, en mettant systématiquement l'accent sur le respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi, l'exactitude des informations publiées.

Un pouvoir

Les orateurs durant la cérémonie officielle de la célébration du 3 mai, hier, au Havoria, Anosy, s'accordent que la liberté de la presse est un impératif. "Sans la liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté. La liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité", sont les mots de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, dans son message diffusé sur les canaux médiatiques onusiens.

Un point souvent occulté par le journaliste est toutefois que la liberté implique des responsabilités. Outre le contexte mondial, Issa Sanogo, coordonnateur résident du Système des Nations unies, souligne aussi le contexte national, qu'est l'approche des élections législatives. Le diplomate rappelle ainsi que les médias jouent un rôle essentiel dans la préservation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Il encourage ainsi la presse malgache à oeuvrer pour préserver la paix et la cohésion sociale durant la période électorale.

Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, qui assure l'intérim au ministère de la Communication et de la Culture, parle du journalisme en tant que métier catalyseur de démocratie et de mobilisation citoyenne. "Vous pouvez inspirer un véritable mouvement pour le changement", soutient-elle, s'agissant du rôle de la presse dans la préservation de l'environnement. "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités", ajoute le membre du gouvernement. Faisant, elle aussi, le lien avec le contexte électoral, elle invite la presse "à faire preuve de conscience et responsabilité et fournir un contrepoids à la désinformation".