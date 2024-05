Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - CFFA et Dato FC au rachat

C'est la course contre la montre. La Telma Coupe de Madagascar entame les huitièmes de finale, dès ce week-end. Six matchs sont programmés ce dimanche, dont trois dans la capitale.

Le stade du By pass accueillera deux matchs. Ajesaia, lanterne rouge de la conférence Nord de la Pure play football league (PFL), affrontera l'AS Fanalamanga, troisième au classement final de la conférence, pour ouvrir le bal à midi et demi.

Le deuxième match opposera deux clubs de la Pro League qui ont raté le ticket des Play-offs, le CFFA contre le Dato FC. Le troisième match, qui se tiendra à Alarobia, mettra aux prises deux clubs qui n'ont pas pu intégrer le top 4 de la PFL : l'Uscafoot, cinquième du groupe Nord, et Mama FCA, sixième dans le Sud.

Trois autres rencontres se joueront dans différentes régions. Le 3FB recevra le Zanakala FC à Toliara. Disciples FC accueillera le Cosfa à Antsirabe et le FCA Ilakaka d'Ihoronbe affrontera l'Inate FC Rouge à Fianarantsoa. Deux autres matchs sont programmés une semaine plus tard, le 12 mai. Le club vainqueur en titre, Elgeco Plus, recevra le club D1, Ased Diana, au By pass et Fosa Juniors se rendra à Ambanja pour affronter le vainqueur entre l'ASA Diana et le FC Landrique.